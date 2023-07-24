輝達黃仁勳及超微蘇姿丰相繼訪台帶動了一陣人工智能技術的旋風，在萬方注目下台灣半導體產業的未來再度受到全球瞩目。

台灣的産業發展向來是奉行「儒家文化」的基準，也就是政府介入産業人才培訓、技術引進/創新、資金挹注、産業鏈建設等，類似目前大陸推動國企「四鏈融合」系統（科技創新鏈、產業鏈、金融投資鏈、人才培育鏈）的原始版。

對半導體産業而言，去年在政府的推動下台灣4所頂尖理工大學，全力投入半導體産學合作及産業升級的工作，從現有「創新育成中心」進階至產業學院式的產學合作，但這種法制化的人才培育政策目前遭遇到多項瓶頸，除了資源錯置、重複投資、錦上添花等疑慮外，也被外界譏諷是抱團取暖、搞分化、搶資源的政治操作。

最近跟一位關心國事老朋友聊台灣護國神山半導體産業未來的發展，他表現得十分悲觀，主要的理由是：台灣半導體的材料、製程設備、傳感器裝備、周邊支援耗材與設備都是外購，在四鏈融合系統中顯得「殘缺不全」，當年塑造台灣半導體製造的優勢（成本、人才、政府、全球化）也將隨著地緣政治的移轉而顯得「後繼無力」！他轉述網路的用語：Google 及 wiki 把知識變得廉價、普及，但失去了「靈魂」，這個「靈魂」也正是半導體産業背後的基礎科學、製造裝備、傳感器及設備業，而「靈魂重建」才是台灣半導產業終極的解決方案。

在討論傳感器的時候，我們特別聚焦在傳感機制（Sensing Mechanisms）、量測方法及精確度、數據分析及方法、數據解釋及背後基礎理論的背景。在不同工程及科學領域中，同一種工具/設備用不同的命名，除了代表使用的偏好之外，但對外界則呈現出了複雜的跨領域認知及數據解讀的問題，而後者所呈現的複雜度也可能隨著理論基礎及量測精確度而異。

對複雜系統的全盤瞭解與掌握是實證主義(Positivism )最大特色，但這種現象基本上多半出自「控制條件」的實證物理學，對於更複雜的化學、生理學、臨床醫學、材料科學、工程應用等實驗科學，其高度「非線性」的系統因素使得數據解讀必須依靠更複雜的數據處理及經驗法則(Imperialism)，及此現象在社會科學領域中更加明顯！

少了基礎理論的實證，這些「經驗法則」成為了「主觀判讀」，雖然全球半導體全球分工的體系成就了台灣半導體製造業的優勢，但終極結局仍是經營規模及市場幅員的寡占，而這此仍然是「四鏈融合」健全大國的獨特優勢！

台灣的產業，政府的高層從來未有「大國重器」的胸懷，半個世紀的科技裝備發展仍然打了水漂，對科學實證基礎的投入多屬短線操作而缺乏前瞻的視野，小打小鬧、搞短線小確幸才是現在進行式，在民主選舉社會中「雨露均霑」資源分配政策也成了政府推動產業升級的準則。

另外，從「四鏈融合」的人才培育面來看，人才是産業最重要的資源，但諷刺的是這些「主觀判讀」法則正是歐美商業機構SCI、SSCI、EI作為判定論文優劣的準則，或大學教授升職、升等的關鍵依據！在歐美財團所設定的遊戲規則下，大學只好抱團取暖搶資源、依附大腕學閥、講門派、排擠其他人等遊戲就成為日常校園生活的一部分了。

台灣目前半導體産業轉型的狀況在「四鏈融合」體系中顯得十分「虛胖」，在4所頂大設立不同的半導體產學合作學院就是典型的「各取所需、抱團取暖、蹭預算」的政治動作，不但在半導體或其他新興產業振興不易，周邊裝備及傳感儀器也不能發展。

政府産業發展的領導力太羸弱了，檯面上的理工人也太少了！政客精於政治算計搞主觀意識形態都不利於產業的發展，在歌頌、缅懷過去30年一群理工「傻子」投入半導體產業的歷程，這個「靈魂重建」在「天祐台灣」的呼聲中顯得蒼白且無助！（作者為陽明交大退休教授）

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