國民黨全代會，總算呈現出一個政黨該有的樣子。起碼檯面上，該有的團結模樣，出現了。侯友宜早該對韓國瑜表現的歉意，也起碼到位了。韓國瑜的大度，表現的格局，跟對於他的黨的愛，讓人感動。

舞台前的標語，是「台灣更好，政黨輪替」。這就是國民黨的願望嗎？政黨輪替？只要下架民進黨？下架民進黨，那誰上台？柯文哲要選，郭台銘顯然也可能要選。國民黨應該雄心萬丈的喊，要「藍天再現，贏回執政」，不是嗎？怎麼只是要「政黨輪替」呢？

現在，希望民進黨下台的民意，有60%。可是，國民黨人，對於自己，難道已經毫無信心到，只把自己當成只是柯文哲的韭菜？或是柯文哲的打手？

2014年的柯文哲，是靠太陽花跟民進黨塑造出來的，創造出來的。

2024，柯文哲已經不是素人。他有8年的執政歷史。問題是，國民黨跟民進黨都對柯文哲放水。對柯文哲的監督跟檢驗，極度敷衍。但即使如此，柯文哲的網軍政治跟一蹋糊塗的施政成績，市民並不買單。柯文哲連任台北市長，是以不到0.8%的選票優勢，「奸險」連任。

因為開票時，發生台灣選舉史上第一次，荒謬的一邊開票一邊投票。所以，一些民進黨選民，眼看姚文智無法當選，為了不願意讓丁守中當選，只好忍痛投柯文哲。

可見台北市民，對柯文哲市長任內的荒腔走板，並不認同。可是，國民黨很多議員，在柯文哲執政時，為了獲得市政資源，或是網軍優勢，就一直跟柯文哲合作。這種曖昧，在2022年新竹市長選舉，讓所有人看清楚，代表了什麼意思。原來是暗通款曲，檯面下國民黨人背棄自己，帶槍投靠民眾黨。

親民黨跟新黨，都是國民黨內裂解出來的。當初國親合，當然內部還是有很多矛盾。但畢竟本來就系出同源，所以政黨之間的立場扞格，比較少。可是國民黨跟民眾黨，是系出同源嗎？不。國民黨跟民眾黨未來的方向一樣嗎？不。這要怎麼團結，怎麼合作呢？

有的人喊藍白合。因為覺得，只要民進黨下台，誰上都可以。有的人覺得，柯文哲也不錯。有的人覺得，一堆藍的不是都跳船過去了？但，總統的權力，比市長大太多。國民黨難道真的要去挺一個擅長弄虛作假的柯文哲？

柯文哲兩次市長選舉，都是靠民進黨的票當選的。民進黨也禮讓過柯文哲大將黃珊珊選立委。那代表什麼？代表在底線上，台獨寧願投柯。如今，柯文哲又可以讓國民黨政客跟支持者跟著後面跑。

這表示什麼？這表示一，柯文哲沒有堅定的立場，只有永恆的自我利益。柯文哲是變色龍。每天立場可以不一樣。典型的例子，對服貿的立場，他兩天竟然有三種立場。而且他是毫無愧疚的變來變去，直接跟你玩文字遊戲。

柯文哲代表了一種最糟糕的政治風氣。就是一切都不用負責任。施政不許被檢驗。明明是政治選舉造勢，可是假裝是公民運動。明明是選舉造勢，可是假裝是一般的演唱會。講過的話，更不用負責。

這也代表，國民黨的路線跟民眾黨這個一人黨，已經沒有多大的差別。國民黨的派系，本來就是有奶就是娘，誰有資源我就跟誰。派系哪有理念跟黨魂？整個派系帶槍投靠，都是分分鐘的事了。

可是，不但是派系而已，而且國民黨的中壯派、青壯派，許多人都跟民眾黨保持「超友誼關係」，該監督時不願監督，處處放水。隨時為柯文哲跟民眾黨護航。這樣的護航跟包庇，不但出現在柯文哲當市長時，也發生在柯文哲跟民眾黨已經是國民黨對手的現在。

因為柯文哲公然恐嚇說：「我只要放一個人去你那裏選，就可以讓你落選。」所以柯文哲可以挾少數票以威脅國民黨。只要國民黨對柯文哲放水、包庇。甚至徐巧芯等人，一再為民眾黨護航。就會不斷誤導支持者，抹滅兩黨的邊界。

於是，批評柯文哲的人，甚至被打成民進黨側翼。柯文哲就可以完全不受檢驗。當然可以游刃有餘的，繼續弱化國民黨。

「在野大聯盟」的口號，無助於民主與政黨政治。因為，只要尋找新的結盟對象，不斷跳船段變色，政客就可以有永恆的利益。到最後就變成無人需要負責，沒有人會被監督。偷搶拐騙上來的政客，只會更可怕。

國民黨的利益，跟民眾黨的利益是互斥的。跟人民的利益，又怎麼會是一致的？選總統，不該是選一個無人可以制約的皇帝。是選一個人民可以問責的政黨跟領導者。如果國民黨跟民眾黨應該「合」，那兩個黨就應該整合成一個黨。

國民黨內，才理應團結一致，就像這個全代會展現的一樣。應該共同壯大自己的黨。國民黨難道不該用自己的理念與行動，讓選民投給國民黨嗎？為什麼要壯大別的黨呢？

傳統上，國民黨有分裂的DNA。政客的利益，跟人民的利益也不一樣。嘴上喊監督制衡，檯面下搞利益交換，也是政治常態。但是，歷史一再證明，過度的權謀，最後總是討不了好的。開大門走大路，才有長久的利益。唉，當然我也許還是狗吠火車。就當我是廢話。

台灣的選舉，只是一次一次的，讓我們看到投票政治的虛偽、民粹與虛無。哪一個黨，敢直面美國説不？敢真正面對兩岸的問題？沒有。這才是真正的問題。（作者為作家）

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