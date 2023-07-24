7月24日下午1點30分，一年一度萬安演習的警報聲準時響起。

北北基宜桃和新竹市區，人車淨空，炙熱豔陽下的城市頓時陷入靜滯狀態。桌上的電腦，接上了無線網路，我繼續敲打著鍵盤，搜尋資料；有線電視螢光幕也繼續播放著節目；冷氣低聲運轉著，自來水和瓦斯，照常供應；住家附近的教學醫院，靜靜地矗立著，沒見著救護車鳴笛閃光地飛駛而來。這一切一切，都太不真實了，就算是演習吧，這樣的演習和現代戰爭的實境，差別也太大了！

的確，淡水河口，紅軍和藍軍部隊可能正在進行著反登陸和保衛首都的軍演，但是，不是說萬安演習在即，共機屢屢越過中線窺伺挑釁嗎？不是說，共軍來犯，全民皆兵嗎？不是說灘頭殲敵不成，就得進行城市巷戰了嗎？共軍來犯，電力和網路還會正常運轉嗎？24條聯外海纜還能傳遞資訊？飛彈來襲，城市建築毫髮無損，醫療救護人員也無須動員？為什麼不藉著萬安演習，給全民來一次震撼教育呢？

譬如，綠營支持者堅信購自美國的火山車載布雷系統，布放的地雷是不傷性命的；演習時可在海岸布雷，驅趕一些牛豬「登陸」，測試一下火山布雷系統的威力！？（地雷不傷性命，海岸布雷有何用？）

譬如，新北民進黨議員質疑國軍個人裝備的防彈衣擋不了共軍子彈，也抵禦不了刺刀，國防部何不藉萬安演習，派出一支部隊實操演練，以釋群疑呢？再如，國軍已裝備肩射式刺針飛彈，萬安演習是不是也應該派出若干單兵，在市區內實地演練用肩射刺針飛彈擊落無人機？

既然美國期盼我們全民皆兵，那麼，萬安演習不也應該派遣志願役、義務役和教召官兵若干，在雙北街頭進行巷戰，在新竹科學園區進行半導體供應鏈防禦戰？這樣的演習戲碼，是不是比較符合預想中共軍來犯的場景？是不是比較能實際檢閱國軍的戰爭整備呢？

再說，共軍真來犯，水電瓦斯怎可能如常供應，街頭怎可能淨空，鐵路捷運怎可照常行駛，醫療院所怎可能正常的跟沒事一樣？好歹，演習劇情安排也應該切斷全台水電瓦斯半小時，看看我們的軍警民防和醫療體系能不能承受得起？又會給台灣造成多大的生命和財產損失？此外，萬安演習也應該預設全國重要政經和學術領袖隱匿、轉進和撤退的情節，也藉機測試一下特勤和軍警人員的動員能力和執行力。

演習越接近實戰場景，社會大眾也越能體會「全島一命」的意義！

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