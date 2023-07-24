在國民黨全代會完成推舉侯友宜為總統參選人之後，郭台銘於臉書發文，仍然以「民意大於黨意」為藉口，並以孟子所說的「雖千萬人吾往矣」，展示其勇氣與決心。顯然郭台銘仍然未忘情於總統職位，企圖以魯陽之戈，迴天返日。

郭台銘將會在最後做出怎樣的決定，目前恐怕沒有任何人能夠臆測得出來，但是，他所依據的「民意」，究竟是以什麼來判斷的，卻是一大問題。「民意如流水」，是變動不居，隨著時潮的變化，高低起伏、一月數變，沒有人能說出個確準。

姑不論郭台銘當初自信滿滿的參與國民黨的徵召，是擁有多少他自認能超越黨意的民意，但全代會中出席支持侯友宜的縣市長、民意代表、立委參選人，如果還說這只是「黨意」，而非「民意」，恐怕就是故意在掩耳盜鈴的了；更遑論相關的民意調查，在郭台銘加入戰局的「四腳督」之下，郭台銘也是只能敬陪末座的，究竟郭台銘所認知的「民意」在哪裡？恐怕也應該是心裡有數的吧？

據民意機構的調查，全台灣有60%的民眾，是希望能「下架民進黨」的，這豈非才是最大的「民意」？但是，這些「民意」紛歧複雜，柯文哲、侯友宜、郭台銘，甚至韓國瑜，都不乏支持者，郭台銘又是從哪來的自信，認為這些「民意」是專屬於他一個人的？

郭台銘引用孟子的話，「雖千萬人吾往矣」，倒真的是具有十足的勇氣與決心。可惜的是，郭台銘真的不懂孟子，只知道有一己匹夫之勇，正如孟子所批判的北宮黝、孟施舍一樣，自以為是，發憤而怒。殊不知「這千萬人吾往矣」的勇氣，是有「自反而縮」的前提的。「自反而縮」，「縮」者，正也、直也，必須「配義與道」，才能至大至剛，郭台銘自不妨捫心而問，你的所作所為，果真能「配義與道」嗎？

什麼是「義」？什麼是「道」？簡單來說，在民主時代，多數的民意就是「義」、就是「道」。在郭台銘的發文中，對民進黨貪腐無能、將可能為台灣帶來戰爭危機的批判，當然是人所共知，且已經迫不及待地希望政黨能夠輪替，將民進黨拉下台來的了。這正是民心所嚮的「正義」，也是從政人士必須依從的「正道」，捨此而不由，又豈能真正符合「民意」？

「民意」歸趨如此，其實不止是郭台銘應該有所體認，更是所有非綠的候選人必須認清的。民進黨的基本盤有35%，其餘的65%，一旦被其他人所瓜分，不僅沒有任何一個人可以得票率超過賴清德，甚且其邊際效應，會連立委席次也還是讓民進黨輕鬆過半。未來4到8年，台灣人的處境，恐怕會越來越危疑不安。

其實，賴清德所標舉出的「民主與專制的選擇」，根本就是忽略了台灣早已是實施了數十年的民主國家，反而是民進黨控制媒體、箝壓輿論的作為，寖漸走上了專制的道路，而挑撥仇恨、撕裂社會、盲目反中，更難免讓台灣陷入兵凶戰危的險境，而其整個執政團隊，貪汙腐敗、用人唯親，更與其當初「清廉勤政愛鄉土」的諾言，背道而馳。

反觀非綠的國民、民眾兩黨，標舉出「戰爭與和平的選擇」、「清廉與貪腐的選擇」，才是真正的關鍵。沒有人希望台灣會發生戰爭，更沒有人會對貪腐的民進黨有所期待，而這才是為何要「政黨輪替」的道理所在。藍與白這兩個最重要非綠政黨，乃至郭台銘，在相互競爭之際，更應思考的是，如何既競又合，同心協力，「配義與道」，以多數的民意為依歸，落實「下架民進黨」的責任！（作者為退休大學教授）

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