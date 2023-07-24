2024國民黨總統參選人侯友宜自徵召後在民調呈現「腰斬現象」，對比曾是黨內最強諸侯，如今卻淪朝三暮四稱號，走向提名撤換以及人設攻擊的「議題操作」，造成支持者部份「恭默守靜」。從「議題設定」到「沉默螺旋」也讓民調成為超越選舉主軸的宣傳技巧。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰踢爆民調公司可因「指定題目」獲得高額報酬，這類民調正向看是修正選戰策略，但事實上已經偏向「壯膽」或「攻擊」之效。不可諱言，機構效應早就成為選舉策略的一種操作手段。如同2004總統大選，「連宋配」選前支持度遠遠高過「陳呂配」，但是最後依舊敗北。

當侯友宜民調一旦低破黨內假設的「換侯」門檻，等同失去國民黨的基本盤，已有媒體刻意炒作換侯民調，自行納入郭台銘為第四組候選人企圖分化，迫使普羅大眾被引導到侯友宜支持率低，成為「議題設定」一貫認知而難以翻身；而支持者輿情長期受到對手刻意的「人設」崩解，隱匿原本好感度噤若寒蟬，加上媒體意見氣候輿論氛圍，難怪同黨鄭麗文公開呼籲「侯下韓上」換將，導致支持群眾焦慮沉默迫使深藍未歸隊，強化「沉默螺旋」表面多數達牽制效用。

1930年美國開啟民意調查，精準預測總統大選結果，民意調查成為具有公信力的機構組織，如今卻能由不同單位委託執行，卻有目的導向作為民調基礎的害群之馬。透過民調方式訪問特定選民，選擇性的發表結果，目的在於增加對於該黨支持，進而獲取政治上的利益；尤其在選舉日將屆，政治民調可謂氾濫成災，因此掩蓋政策主張，獨厚政治目的與媒體利益，自然枉顧大眾的民生問題。

侯民調被對手渲染成「朝三暮四」的負面宣傳，已經超越選舉主軸，機構效應淪為操作手段，掌握媒體「議題設定」迫使支持群眾「沉默螺旋」，民意調查已成為負面宣傳的選舉工具。（作者為自由撰稿者）