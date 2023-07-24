國民黨全代會通過提名侯友宜角逐2024總統大選，但黨內失和的耳語仍然不斷。對於不利民進黨總統參選人賴清德的言論，政府和民進黨最簡單的回應方式，就是歸咎大陸的「認知作戰」，隨著選舉逼近，其實選民更該注意的，是綠網軍利用「空戰」優勢，發動各類打擊對手的「認知戰」。

為防止各種對蔡政府和賴清德不利的說法廣為流傳，民進黨中央今年3月由跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，名義上是快速澄清對岸的認知作戰，實際上卻是結合府院黨力量，反擊不利執政黨及其參選人的訊息。

但民進黨在打假的同時，也在不斷製造假新聞打擊對手，最明顯的例子是新北幼兒園的「餵藥案」，當時鬧得沸沸揚揚，從民進黨主席賴清德到行政院副院長鄭文燦，都指責新北市政府調查不力，衛福部次長王必勝更配合演出，強調「家長不信任新北市政府」。

此案最終證實是起烏龍，幼兒園園長和8名教師全獲不起訴，但已重傷幼兒園和家長間的信任，更重創侯友宜民調，至今無法走出老三陰霾。

民眾黨主席柯文哲也同樣面臨綠營認知戰的炮火，日前就遭綠媒炒作重啟服貿的議題，遭柯P反擊是「抹紅認知戰」。就如柯P所言，綠營這類認知戰是「一條龍的作業」，從PTT、媒體、名嘴一路打。

國民黨全代會已無異議通過提名侯友宜角逐2024總統大選，但「換侯說」、「侯韓不和」等各種認知戰仍然不斷，2020年大選「蔡賴相爭」時，賴清德就曾吃過綠網軍的虧，既然如此，就該制止黨內再打「認知戰」，用一場乾淨的選舉來證明自己的改革成效。