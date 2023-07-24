最近公布的中國第2季國內生產毛額（GDP）表現，年增率僅由第1季的4.5%上升至6.3%。雖然6.3%的年增率在世界已經是佼佼者，但受到去年上海封城致基期極低的影響，市場的預期都普遍偏高，有的甚至都達到7%以上，公布的結果僅6.3%，落差感就油然而生。

檢討中國最近的經濟表現，三架馬車的出口、投資、消費都表現不好。首先是出口在全世界去庫存，需求減少，加上美國民主聯盟的轉移採購下，讓中國的世界大工廠王國不再，產品出口就呈現倒退。其次，投資的下降也是受困於供應鏈轉移，高科技受到美國卡脖子的修理，加上疫情之後，信心尚未恢復，因此投資不振。消費本是外界寄望有比較好的表現。正如端午節出遊人潮相當大，是報復性出遊，但人民不敢花錢或是沒錢花，只能窮遊，整體支出就有限。

中國經濟遭遇的逆風還表現在房地產。6月全國70大中城市中，一線城市中古屋房價與上月相比整體下降了0.7%，比5月萎縮0.4%，跌幅明顯擴大，而且連續2個月跌幅大於二、三線城市。其中上海月減幅1.2%是跌幅最大的；北京、深圳減幅均為0.7%，廣州為0.3%。中國房地產行業第2季出現下跌，把第1季短暫的擴張打回萎縮狀態。

然而，儘管中國對美國的直接出口量下降，但與東協及一帶一路國家的貿易量則屢創新高。同時，中國在技術及資本密集型行業持續取得突破。以汽車業為例，中國於2022年已成為全球第二大汽車出口國。中國在電動車及電池領域的發展，讓傳統的歐洲汽車大國也自嘆不如，紛紛尋求合作之道，這些都 是中國轉型出口的新未來。

同時，產業供應鏈重組亦加快中國市場的自給替代。中國在無人機、工業機械人、數控機床、甚至電子業多個領域，已成為全球最大單一市場。為確保供應穩定，避免被制裁波及，就加快引入自身供應商，而研發加大也加快自給替代速度。美國一味的打壓中國半導體產業，最終可能加速中國自身的發展，減少美商的影響力。這就是美國半導體幾家龍頭廠商最近群聚華府，遊說官員和國會議員，以阻止政府延長對中國大陸有關晶片及製造設備銷售禁令的原因。

對於房地產的持續降溫，也不是件壞事，房子本來就是用來住的而不是用來炒的。房價下跌，給年輕人帶來希望，甚者，人民一定會逐漸將對房地產的熱愛轉為對實體經濟的投資，或改變傳統觀念變成自身的消費，這對經濟的發展有絕對的幫助。

另外，我們也看到中國政府李強總理最近召開平台企業座談會，強調平台經濟「大有可為」。這是宣示過去整頓平台業者已經告一段落，未來希望藉由平台企業結合大數據及生成式人工智慧（AI），持續推動創新突破，帶動實體經濟發展。

由於中國政府整體的債務問題仍然很低，舉債空間還很大，未來有望加大宏觀調控力度，出台財政政策來擴消費穩投資。而貨幣政策也還有降息降準空間。準此，三架馬車很快地就能再發功來發展經濟。

中國正在被迫轉型，內需是發展的重中之重。最後我要點出，中國過去幾年「鐵公基」大基建的結果，對擴大內需很有幫助。

1988年我到美國讀書時，攤開美國地圖，看到高速公路網密布，頓時了解美國之所以強大，通有運無、貨暢其流是主要關鍵。當時中國還沒有高速公路。

曾幾何時，現在中國的高速公路、高鐵、機場、碼頭都已經完備。更進一步的，近10年中國的地鐵在各大都市興建，也已經有顯著成績。全球10大城市地鐵長度排行榜，有9個是中國城市。因為後發先進的技術，其顯現的乾淨、舒適的乘坐經驗，讓歐美民眾都自嘆不如。而這些就是未來吸引國內外旅客及擴大消費、中國發展內需的最大保證。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）