大陸高規格接待百歲高齡美國前國務卿季辛吉，透露兩個訊號：一是北京仍希望改善美中關係，二是北京希望藉季辛吉之口強調一中原則的重要。明年台美先後舉行大選，若民進黨繼續執政、共和黨右翼捲土重來，對美中台關係來說絕對是災難性後果，穩住台海安全的時間真的不多了。

高規格接待季辛吉

季辛吉雖不具官方身分，中美之間也不需要有人傳話，但和上個月比爾蓋茲訪陸類似，都具有政治象徵意義：首先，藉熱情接待「美國老朋友」，表達不想搞壞對美關係之意，希望營造善意對話與合作的氣氛，向全世界宣示美國不是敵人；其次，派國防部長李尚福拜會季辛吉，卻冷對美國防長對話的請求，意在強調美中關係改善必須有原則、有前提。

2020年底川普敗選、民主黨上台，曾是美中關係改善的契機，那時蔡政府也放低姿態，等待美中恢復溝通後穩定兩岸關係，當時有兩個動作：第一，撤回「刪除國家統一前」修憲案，蔡總統重申依憲法與兩岸條例處理兩岸事務；第二，2021元旦文告蔡總統提出「有序恢復兩岸交流」，隨後陸委會改組、邱太三就職後拋出「春暖花開說」。

遺憾的是，拜登上台後的美中關係，從最初「阿拉斯加論戰」的對抗，到「峇厘島拜習會」的相互試探、摸索，再到今年「氣球風波」的反覆，現在又開始摸索對話、相處之道，前後蹉跎2年半。在這期間，蔡政府推出了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，等於推翻了過去「依憲法與兩岸條例處理兩岸事務」的承諾，台海也歷經裴洛西訪台後的兵凶戰危，今年才邁出恢復兩岸交流的第一步。

回頭來看，美中磨合幾乎用了拜登任期的前半段，問題出在「誤判」。北京當時認為，拜登上台後，美中可以回到川普政府之前的狀態，包括撤除制裁、超高關稅等，當他們發現「遏制中國崛起」已經成為美國跨朝野共識，因而轉向強硬。同樣，拜登政府當時也預判，北京急於走出川普末期糟糕關係，民主黨上台後會「靠過來」，但事與願違。

雙方對情勢和彼此意圖的誤判，釀成北京與拜登政府長達2年多的無謂拉扯，好在最終還是建立了「底線思維」，這種底線和之前拜登政府提出的「護欄」不同。美方的護欄未能獲得北京認可，因為美方的護欄更多是實務上避免雙方爆發軍事衝突的操作機制，如必要的對話管道，但北京眼中的護欄其實是紅線，指的是政治原則，例如不尋求改變中國政治體制、不支持台獨等。

大陸底線一中原則

這就是季辛吉在會晤習近平、王毅時均提出《上海公報》、「一中原則」的原因。相較於現在的美國政界，與中共五代領導層打過交道的季辛吉，更能理解北京眼中的「底線」就是一中原則。同樣，北京也深知《上海公報》本身凝結著季辛吉個人的政治智慧與歷史定位，更傾向於透過季辛吉之口強調一中原則。畢竟在美國的一中政策中，儘管有北京高度反對的《台灣關係法》和六項保證，但以《上海公報》為首的三公報，依舊是華府必須繼承的政治基礎。

1972年《上海公報》對一個中國和台海政治關係的界定，本身是求同存異、共同認知之下尊重各自表述的默契，而這種精神也延續到了後來兩岸達成的九二共識。現在，拜登政府已透過各種形式，向外界釋出不支持台獨的訊號：美國政府網站上對台灣「國家」地位的表述已悄然撤下，賴清德「台灣總統進白宮」的發言也受到美方關切。美中正回到基於《上海公報》的台海共識，但美中台關係能否因而舒緩，還要看台灣是否政黨輪替、民主黨能否連任，都是很大的考驗。

扁政府時期美中曾「共管」過台灣，如今又浮現「共管」的跡象。兩岸間的九二共識在台灣有重大分歧，《上海公報》的價值卻歷久彌新，也是台海和平與穩定的底線。依憲依法認同兩岸一中、不追求台獨，符合《上海公報》，台灣若能遵守，或將避免美中一場歷史性對撞。