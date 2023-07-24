對柯文哲而言，現在最怕的不是民進黨的政治攻擊（批評他仇女、歧視文組學生等），而是對他八年臺北市政成績的檢驗。原因無他，柯文哲實際施政能力一團糟，實在搞砸太多事了。

近日，柯文哲欲在臺北流行音樂中心（北流）開「演唱會」，遭指為政治活動，「柯候選人違反柯前市長制定的規定」。之後不肯認輸，又是裝可憐，又是嘲諷現任市長，與北流一路對罵，最後心不甘情不願而道歉。

這件事再次突顯出柯文哲「民調一高就飄，就傲慢」之本性，但也正因為有這種本性，外界才赫然發現，原來北流也是柯文哲搞砸的臺北市重大建設。

依據媒體報導，北流落成啟用三年，但柯市府與廠商之間1.9億工程款爭議卻還是無法「結案」，導致該筆款項仍以月增80萬元利息持續累計，至今已累積近1000萬，由納稅人買單！不只如此，更有民眾爆料，北流建築主體才剛落成，磁磚就開始剝落、有裂縫，公共工程品質備受質疑。

不僅債留後任、施工品質又差，柯文哲根本自打臉他在2019年4月「北流來襲音樂會」測試場活動中的說法。那場活動中柯文哲大讚「臺北市的施工品質良好、執行率佳。」對比現在磁磚剝落，建築出現裂痕的情景，超級諷刺。

不只北流有問題，位於士林的臺北表演藝術中心（北藝）也出包，北藝在柯任內延宕七年才完工，經費從48億飆升為68億，設計監造單位要求追加支付數億元的技術服務費；經過七次調解，在柯文哲卸任前倉促做成決定，不尊重議會與下一任市長，且賠償的金額超過預算金額，給後任出難題。若蔣市府不願接受柯市府方案，再進入仲裁程序，很可能得承擔4.88億元的賠償及每年2000萬利息。柯文哲把後任卡得進退兩難，真是有「本事」。

事實上，柯文哲市長八年，搞砸的重大建設，豈只是北流與北藝？當年用五大案卡大巨蛋，挑剔一堆細節，結果八年了大巨蛋還是啟用不了。說八年要蓋2萬戶社宅，結果最後只蓋了不到5000戶，連「2萬戶的數字是張景森要我講的」這種推卸責任給幕僚的鬼話都敢講。

以上談到的，是肉眼看得到的部分，看不到的部分還多有所在。比方臺北市地方教育發展基金，因為柯文哲發現地方教育發展基金賸餘多，孳息比向銀行借款後的償還利率低，於是在任內減少預算，至今只剩約12億元，面臨用光危機。從這個案例可看出，柯文哲與柯粉過去時常誇耀的還債成績，實際上也是金玉其外敗絮其中。

這些，才是柯文哲真正的罩門所在，民進黨與覺青老拿什麼仇女、歧視文科生等等來炒作，根本是擺錯重點。孔子曰：「與善人居，如入芝蘭之室，久而不聞其香，即與之化矣；與不善人居，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。」大眾早就習慣柯文哲的臭味了，柯粉與他臭味相投，中間選民也麻痺了，打這些焉有傷害？

柯文哲真正的罩門是過往的施政成績，他自己也很清楚，因此才成日「策略性失言」，讓大家只注意到他講的那些五四三，忽略他一踏糊塗的施政成績。國內各主要政黨，如果這一點也看不透，繼續跟隨他的五四三轉，陰溝裡翻船可不是不可能。（作者為網路媒體工作者）

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