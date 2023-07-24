台電日前表示，7月21日那晚因中油台中接收站（即二接）的儀控故障造成供氣中斷，大潭、民營海湖兩電廠共340萬瓩電力不見，因而造成長達3個小時的供電拉警報，情況直逼2017年的815全台大停電。

當時之所以沒有發生嚴重的大規模停電，有幾個因素。首先，當時已不是用電高峰，負載舒緩；其次，台電硬把後備電力派上用場，如使用核二廠、核三廠各2部輕油發電的氣渦輪機，以及曾文水庫全力投入發電等，七拼八湊，才勉強過關。當然，製造業用電持續衰退，使得整體產業用電量減少，也「緩解」了不少用電壓力。

不久前，監察院才抓包台電使用核電廠的所謂「黑電」長達18個月。行政院辯稱，並沒有使用停役的核電機組發電，而是使用氣渦輪機機組發電。然而，以輕油發電的氣渦輪機是為因應核電廠本身運轉所需電力，既不環保且價格昂貴，發電成本是核電的10倍不止，而且發電量又小，2部氣渦輪機機組的發電量加起來不到核電廠1部機組的1/10，不應該做為供電調度的選項，可見台電實在是找不到電了，只好把緊急當日常。當晚輕油發電量較平日異常提高，可見氣渦輪機機組真的很賣力。

曾文水庫雖號稱台灣第一大水庫，但7月21日當晚的蓄水量僅有14.9%的，抽水都來不及了，因為斷氣危機，只好放水發電，且功率達89%。抽蓄發電成本高且本身也很耗能，因此利用率並不高。

蔡政府執政後，已發生2017年815、2021年513和517，及2022年303四次大停電，但蔡政府至今始終強調台灣沒有缺電問題，這次721斷氣危機也是如此。但是從蔡政府上窮碧落下黃泉、用盡吃奶的力氣到處挖電，而今年台電的「需量競價」甚至創下1度14元的天價，就可以看出電力供應的窘狀。

所謂的「需量競價」用白話文講，就是用電戶不用電，把電節省下來的電賣回給台電，台電的買價越高，就意味著電力需求越殷。台電說，需量競價是很常見的電力調度手段，不必大驚小怪。或許這個手段很平常，但價格可不平常。如果像蔡政府說的，根本沒有缺電的疑慮，台電何必做冤大頭，用高於正常電價數倍的價格把電買回來？目前台電需量競價的實況是，因為電不夠，所以多貴台電都得買。

因為絕不承認缺電，所以蔡政府從721斷氣事件得到的唯一教訓是：必須建立「供氣韌性」，也就是天然氣的供應要更多元、更能應付突發狀況。行政院副院長鄭文燦表示，隨著未來天然氣發電占比持續升高，不但三接要盡速完成，四接也應該趕快通過並排入時程。然而，三接最快也要2025年才能完工，四接即使通過興建當然要更久之後才能上線，那麼從現在到2025年之間，不足的電力要從哪來？此外，大潭8號機、9號機工程嚴重延宕，也大幅升高了缺電的危機。

整個關鍵就是蔡政府非理性廢核，才讓既貴、不確定性又高的天然氣發電占比攀升。新的電力還不知道在哪裡，就先把既有的核電給停了，蔡政府再怎麼用力催三接、四接…也緩不濟急。

沒有「供電韌性」，只談「供氣韌性」根本就是治標不治本。台灣難保還會發生大停電！

（作者為資深媒體人）