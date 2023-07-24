人生不只有合作，也不只有競爭，合作與競爭常同時發生，要靈活遊走於兩者之間，關鍵在於更深入了解人性。國民黨全代會推舉了下屆總統參選人侯友宜，但卻被稱為是史上規模最小的全代會，接下來的局會怎麼走？

要解決競爭與合作帶來的兩難局面？哥倫比亞大學商學院教授亞當．賈林斯基，在《朋友與敵人：哥倫比亞大學╳華頓商學院聯手，教你掌握合作與競爭之間的張力，當更好的盟友與更令人敬畏的對手》一書中指出，人並非天生愛競爭，也非天生就該合作，而是競爭中有合作，合作中有競爭，必須抓到這兩股力量的平衡，其中是因為：資源稀缺、社交渴望、不穩定的動態，三股力量交織在一起造成的結果。

學者研究發現，肯亞的格氏斑馬如果住在極度乾燥的氣候，同伴關係顯得既短暫又不穩定。然而如果水源變得豐沛，不再需要搶水，那裡的格氏斑馬就會變得合群，社會關係穩定。但松鼠的反應不同，看見掠食者靠近的松鼠，會尖叫引開敵人，靠著讓自己陷入危機來解救同胞，充分展現利他主義精神。而且有趣的是，松鼠引開敵人的尖叫聲分貝要看親疏遠近，如果是兄弟姊妹有危險，牠們叫得最大聲。因為兄弟姊妹一起長大，相知甚深，特別能理解彼此的感受。兄弟姊妹其實會互搶資源，也最有能力折磨彼此，但共同的基因與同族意識，帶來強大的合作。

在世界政壇上一下子合作、一下子競爭，反反覆覆的例子很多，二戰期間蘇聯與德國在1939年戰爭前夕組成合作聯盟，達成互不侵犯協議，甚至談好如何畫分兩國在北歐與東歐的勢力範圍。然而事隔不到兩年，德國在1941年入侵蘇聯。

美國與日本的例子正好相反，美國在1945年二戰尾聲，轟炸日本67座城市，還在廣島與長崎投下核彈，造成浩劫，慘烈程度讓日本決定投降。幾天後麥克阿瑟將軍帶領同盟國占領日本。麥克阿瑟將軍接掌一切後，立刻轉向合作，禁止在日美軍騷擾日本人民，甚至不准美軍吃任何珍貴的日本食物，採取復甦日本經濟的占領方針。美國這一轉向，讓仇人變成堅定盟友。

權力有趣的地方在於，不是我們握有多少權力，而是我們「感覺」自己多有權力。我們可以靠著增加自己「感受」到的權力，取得更大的優勢。這是目前非綠陣營幾個領導人做決定時的考量關鍵。但最能給人信任感的人，通常會展現出兩種明顯特質：「溫暖」與「能幹」。（這也正是為什麼每一屆美國總統在搬進白宮後，一定會運用一個公關工具──他們會養狗）。溫暖來自於誠信體貼，能幹在於魄力與執行，可惜台灣的選舉從來不講究這一套。

人類天生會合作，也會競爭。要學當缺水的斑馬，還是當照顧兄弟的松鼠？真心誠意的合作很難，但這才是長久發展！不然無視他人死活，卯足了勁全力競爭，縱使個人一時得利，但失去了未來的一天勝利還是勝利嗎？

（作者為台北市出版公會理事長）