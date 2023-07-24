國民黨全代會排除了「換侯」的表象雜音後，黨主席朱立倫也首次明確喊出「執政大聯盟」的口號，而藍營最期待聯盟的民眾黨主席柯文哲則說：「政策、價值、理念的討論，比權位的分配更重要」。在此之前，各種名詞的大聯盟早就百花齊放，儼然成為顯學，但卻是橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同，不但各說各話，還根本對不上焦。

就內涵上區分，從朱立倫、柯文哲到羅智強、鄭麗文等人都提出過類似的口號，但細究其實又可分成兩種類型：非綠大聯盟、在野大聯盟、政黨輪替大聯盟等，都是屬於喊給選民聽的、為了贏得最多選票的「勝選大聯盟」；朱立倫最新提的「執政大聯盟」，以及柯文哲之前說的「聯合政府」，才是在政治學上有操作定義，主要是針對政黨與政治實務的訴求。

前者的聯盟主要是一種形容詞，意思相對清楚，目的在激起選民的認同熱情，以求獲得選戰的勝利，訴求功能在於選前的「集氣」；這也是為何羅智強一提出「政黨輪替是高於一切的最高價值」後，立刻遭到朱立倫和藍營圍剿的原因，因為如此一來，選前柯文哲的民調聲勢高將可能造成國民黨挺侯無力、甚至選民自動棄保的「洩氣」。

後者的如何聯盟則牽涉實際利益的估算分配，各種權力利益的配套、連鎖效應極為複雜，因此朱立倫才會說「國民黨重返執政後將組執政大聯盟」，而不像前者訴求的是在選前即組聯盟，其中奧妙就在這裡。換言之，後一種牽涉實質利益分配的聯盟，是無法具體公開的協商，而且是在選完真正定局以後才能執行。

台灣全面民主化後，2000、2004年都曾經有過「朝小野大」的行政vs.國會結構，但當時雖有非執政黨人士加入執政團隊，都是以個人身分而非政黨間的協商達成，因此所謂「聯合政府」或「執政大聯盟」過去並無真正的經驗，不僅操作上有諸多窒礙，也充滿不確定的變數。

例如柯Ｐ說的要以國會多數黨人士組閣，乃是誤解了政黨政治真諦，因為除非此多數為穩定多數，否則若柯當選總統仍以民進黨人為閣揆，是要執行綠或白何黨的政策路線？這又如何稱是政黨輪替？又如朱的構想應是要排除民進黨的藍白聯盟，柯則是想白藍綠通吃，要聯誰？如何聯？必然又有扞格衝突。

最關鍵的是到了9月以後，在野諸雄強弱態勢更形確立，那時所謂聯盟合作的主從關係，會不會有進一步的變化？誰也說不準。說得更白的是，侯友宜必須與時間賽跑，發揮戰力，在未來的2到3個月內，重建支持者的信心，否則最後機會所謂的「在野大決選」，必然會轟隆啟動，而且誰正誰副難料。

從對「政黨輪替大聯盟」的壓制，到主動提出「執政大聯盟」，其中牽涉到所謂「合作」的主從關係，朱立倫態度的改變值得玩味。

（作者為資深媒體人）