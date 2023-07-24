日前國民黨全代會正式提名侯友宜參選總統，侯當天除了在門口親迎韓國瑜並相互擁抱外，也向韓表示自己4年前不夠努力並致歉，在致詞時更不斷提到韓與其「莫忘世上苦人多」的金句，期待進一步緩解心結；而韓也釋出善意，在三個願望中也明確表示要「在侯友宜的領導下，下架民進黨」，凸顯出侯韓合作已然成形，韓粉及深藍歸隊挺侯的可能性大增，侯營當然士氣大振。但問題是，韓歸隊挺侯後，應該扮演何種角色，才能彰顯韓的關鍵地位並發揮功能，跳脫形式上的整合？

深入來看，韓在上屆總統大選雖然落敗，但引爆的「韓流」確實凸顯出其在議題造勢與空戰上有強大戰力，特別是在直播、影片操作、金句建構、議題主導上有獨到之處。基於此，若侯陣營想跳脫形式整合，強化總體戰力，勢必得借重韓的空戰優勢，一方面能夠彌補侯在空戰及人設上的弱點，畢竟侯的形象魅力稍弱，也較無趣，在單一選區選戰中不易討好，若有韓加持這區塊，得分機會便增加。

另方面，金溥聰作為侯的競辦執行長，擅長戰略建構及議題攻堅，從侯近來表現也可看出，在野攻擊戰略已漸成形，議題操作也能增加話題聲量，若侯能拜託韓主導空戰的戰術操作，以單點突破的方式創造話題，便能形塑金韓戰略、戰術的構連，分進合擊，侯便有機會能在空戰中「超賴趕柯」。

所以邀韓入陣確實是侯營的當務之急，力勸韓扮演關鍵角色，才能為侯的勝選創造積極功能。而在確立韓在侯競選機制中「空戰司令」的角色後，接下來便是建構更堅實具戰鬥力且機動性強的「空優戰隊」，強化網路上攻、打、守、辯的能力，拉高侯的網路聲量。畢竟侯的網路聲量太低，以YouTube上的影片經營來說，只有1萬人訂閱，不僅少於賴清德的6萬多，離柯文哲的近74萬相差更遠，不僅影片更新的速度也較慢，Shorts（短影音）的量也較少，明顯輸給柯，甚至與賴都有一段距離。

現今短影音是流行趨勢，如何製播能廣為分享的短影音，已成侯團隊刻不容緩的事，所以除了陣營中本來的公關廣告專家外，國民黨內流量大的中壯派，更是侯在韓歸隊後更應迅速延攬的，如在臉書擁有百萬粉絲的羅智強、有20萬粉絲的「空戰小天后」徐巧芯、有38萬粉絲的謝龍介、35萬粉絲的前主席江啟臣、30萬粉絲的盧秀燕，侯都應該想方設法和這些流量大戶在社群中合體，不論是直播、短影音，或其他形式的社群操作，侯勢必得串連起自己的63萬粉絲、韓國瑜的100萬粉絲與這些中壯派流量大戶的連結，並習慣與強化這種相互拉抬的社群攻防，才能拉高聲量，挺進年輕選民。

若真能如此，侯的形象魅力勢必能強化，加上金溥聰的戰略建構、朱立倫黨組織陸戰，再結合韓領軍的中壯流量大戶，就能建構侯、金、朱、韓的「黃金方陣」，侯的選情才能盡快轉危為安。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）