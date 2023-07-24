馬英九基金會邀請北京大學黨委書記郝平率36名大陸學生來台參訪，行程23日結束。儘管民進黨政府在專案申請初期曾私下表達拒意，但此團不僅順利成行，且全程也看不到獨派陳抗。台灣多數民意對陸生團樂觀其成，是促進兩岸善意循環的難得契機，兩岸應盡速將此轉化為恢復民間交流的動力。

陸生團來台 民間融冰

這幾天，民進黨和綠媒一再批評陸生團是「統戰樣板」，話說對了一半，因為陸方成員的確是精挑細選的「樣板」，但他們更傾向於是「和平使者」：率團的郝平雖具有副部級黨職，不過追溯歷史可知，郝平正是2005年連戰「破冰之旅」赴北大參訪、演講的校方接待者。陸生團長丁寧是奧運健將，其他陸生的形象、談吐也相當亮眼，更有陸生已是二次來台。當陸生對台灣留下好印象，所謂「統戰」方向已悄然逆轉。

陸生團雖是民間身分，但透露出許多大陸官方的用心。例如，此次陸生團來台的參訪、受訪等言行，完完全全與今年3月底馬前總統率台青登陸形成「對等之默契」：首先，陸方當時安排馬英九一行參觀「武漢抗疫展覽」，確有政治宣傳色彩，而此次馬英九也親率陸生赴政大國關中心，介紹過去研究大陸「匪情」、展示中華民國地圖，還邀請前行政院長江宜樺介紹民主價值。雙方都尊重彼此政治論述，透過互動還原了「各自表述」的空間與「和而不同」的善意。

其次，馬英九當時率團參訪的台灣學生，在大陸受到當地民眾熱烈歡迎，其中重要的一點是，他們並沒有說出任何刺激大陸民意的政治性話語，在大陸之行結束後陸續發表的行記中，也主要談兩岸歷史、文化的連結。同樣，陸生團接受記者訪問時，也有心避開統獨政治敏感議題，不刺激台灣民眾觀感，只談文化、情感等軟性議題，而台灣社會也高度默契地對陸生團表達歡迎與尊重，兩岸民間關係融冰進程已經開始。

和馬英九登陸造成的轟動效果相比，陸生團來台反而像是潤物細無聲的和煦暖風，這也是目前兩岸關係最需要的點滴善意。事實上，這種正向循環正在逐漸累積：例如，疫後金廈泳渡7月中旬復辦，陸委會文教處長赴金門與大陸福建省官員同場；再如，政府剛剛開放陸配親屬經小三通來台探親。這些跡象至少說明，兩岸「小碎步」開放民間交流，雙方透過互動已經形成了一定默契，兩岸交流已經從年初的「一條縫」變成了如今的「一道口」。

台海和平 比選舉重要

趁陸生團順利來台之際，兩岸應該在恢復民間交流上趁熱打鐵、大開大闔，特別是大陸不應顧忌2024選舉因素，盡早宣布恢復陸客來台觀光、陸生來台就學，讓兩岸交流從涓涓細流轉變為勢不可擋的滔滔江水。或許大陸有人會認為，由於民進黨政府尚不承認九二共識，如果這時全面恢復兩岸交流，等同於送民進黨大禮，令台灣社會誤以為「沒有九二共識兩岸關係也可以恢復正常，更不會地動山搖」，因而可能考慮等2024大選結果出來再決定。

但別忘了，蔡政府推動兩岸交流恢復的進程，始終會受到民進黨基本盤和台獨因素的掣肘，而台灣目前多數民意就是樂見兩岸民間交流，大陸大可以單方面主動釋出恢復陸客、陸生等利好消息，這樣就抓住了台灣民心所向。假如蔡政府再用各種「談判」等藉口拖延、阻礙，那麼壓力就會到民進黨這一邊。如果大陸擔心2024而捆住手腳，民進黨相當有機會再次挑起兩岸緊張，而在上述氣氛之下，兩岸民間交流若減少或受控，對民進黨選舉還是有利。

如果大陸在2024選前就宣布開放陸客、陸生來台，推動兩岸民間交流全面恢復，台灣民眾自然就會思考，是誰在真正關心民生福祉、是誰在真正促進台海和平、兩岸關係選擇哪條道路對台灣人民最好。畢竟，大陸要爭取兩岸心靈契合，不是與藍綠白如何交往的問題，而是與台灣人民直接對話。紅藍綠白看誰真正愛台灣、照顧台灣人民，這是比總統選舉更重要、更長遠的事情。