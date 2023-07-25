中美電影節、休斯敦國際電影節、紐約時裝周……在大陸深耕少兒文創產業十餘年來，台青陳聖浩攜作品一次次亮相國際舞台，展現出兩岸文創產業的強大合力。

2010年，陳聖浩大學畢業後來到浙江杭州，成為一名「杭漂」。身處中醫世家，愛好視覺傳達、影視製作等藝術類工作的他在家人眼裡顯得有些「格格不入」。

「機緣巧合之下，我依托視覺傳達等愛好與大陸幼兒園合作設計、銷售幼教玩具、動畫圖書、母嬰用品，一度還在電商大促中登頂玩具直播榜。」陳聖浩表示，來到杭州後，其心中對影視行業的熱情被大陸廣闊市場的無限可能再次「點燃」。

以此為契機，陳聖浩的事業逐漸與「少兒」「文創」掛鉤。由他創辦的杭州酷果文化創意有限公司(下稱「酷果文化」)集合兩岸青年力量，製作出一系列廣受好評的少兒影視作品。

「比如我們在大陸新媒體平台推出少兒節目《卡麥啦家族》，其以傳播知識為主，同時富有台灣綜藝色彩。」陳聖浩介紹，這部作品最大的特色在於其由兩岸優秀文創媒體設計青年和教育專家共同完成。

同樣作為一名青年，陳聖浩還注意到心理健康一直是兩岸青少年教育的熱點話題，他由此與杭州當地媒體合作出品了微電影《紙飛機》。

「這部影片講述了兩岸家庭面臨的不同困惑，但共同指向保護孩子美好健康的內心世界這一共同願景。」陳聖浩介紹，該影片在2017年斬獲美國好萊塢國際電影節金影獎最佳外語片等多項大獎。

文化融合中呈現出的兩岸情讓陳聖浩有了更多思考。如何進一步打通台灣小朋友走進大陸的渠道，打破台胞對大陸的刻板印象？

2011年以來，陳聖浩開始牽頭舉辦公益性質的兩岸少兒幸福音樂晚會。從南投到高雄，這場晚會輻射十餘所台灣學校的學生，除了讓台灣小朋友遊歷祖國大好河山之外，更重要的是促進兩岸少兒的情感交流。

在此基礎上，衍生於此的「童眼看兩湖」旅拍節目被投放到各大視頻網站後，呈現了少年兒童看兩岸發展的獨特視角。

「登陸」十餘年，陳聖浩是「綠水青山就是金山銀山」理念的親歷者和見證者。他以杭州古新河為背景創作微電影《似水流年》，講述浙江「五水共治」的故事，真實地記錄這方水土。

近幾年，兩岸不少交流活動因疫情而中斷，但作為浙江台灣學生志工隊副主委的陳聖浩卻從未停下腳步。他聯合浙台兩地藝術家共同拍攝MV《炎黃情》，為抗疫醫護人員創作原創歌曲《擁抱未來》。

「我始終認為文化是兩岸交流的橋樑，挖掘同根同源的兩岸文化元素就是我們的特色和使命，也希望通過文化交流和教育融合將大陸與台灣的精粹和氣息展現出來。」從事了十餘年文化傳播工作後，陳聖浩更加堅定了文化對於兩岸交流的重要性。（郭其鈺、鮑夢妮）

（本文來源：中新網）