說起阿根廷真正進入我的視野，當屬在1982年的英國阿根廷福克蘭群島戰役的爆發。原來阿根廷這個面積居世界第八，物產豐饒的南美洲ABC三強之一（ABC分指阿根廷、巴西和智利），因為長期在軍事執政團的失效管控下，造成政治腐敗，經濟衰退，外債高築，民主退步。

當時的總統兼陸軍總司令加爾鐵裡將軍，決定孤注一擲向英國屬地福克蘭群島和周邊島嶼用兵並順利占領，俾利藉此激起阿國百姓的民族意識，團結內部一致對外，好轉移國內事務的紛爭。這一招近似「飲鴆止渴」打「強心針」的作法確實迅速見效，軍事執政團的國內支持度瞬時上升。不過當時世界第三大海軍強權英國，決定動用英國皇家海軍近百分之七十的裝備人員，組建一支遠征特遣艦隊，南下遠行至南大西洋應戰，這下子好戲才剛剛登場。

當時和我一塊兒就讀於中學的同班同學，對福克蘭群島戰況時時關注，看來大家均是強烈支持阿根廷「收復失土」的愛國行為。尤其當外傳英國皇家海軍航空母艦「無敵號」被阿根廷戰機所發射的飛魚飛彈擊沉的新聞發布後（後來證實沉沒者實際上為英國改裝自貨櫃輪的代用航空母艦「大西洋號」），當天的新聞頭條配上「無敵號」航空母艦相片的報紙，就在晨間早自習時四平八穩地躺在講桌之上。還記得第一堂英文課張老師走進教室時還半信半疑，他迅速瀏覽報紙後尚且和我們交流了一會兒戰情，才進入英文正課的內容。

那會兒，英國阿根廷海空大戰的精彩，是有志一同的同窗間每日不可或缺的話題。而隨著英國海軍陸戰隊登陸福克蘭主島後，阿根廷陸軍在島上陸戰節節敗退，頹勢已現，有些同學難掩「洩氣」之感。看來我們這些「熱血青少年」，在萬餘公里之遠的太平洋西海岸，所投入的關注程度早已超過所謂「吃瓜觀眾」數十倍有餘了。

待我升入大學一年級，和自陸軍作戰參謀下士退伍後，再回到校園的王兄同寢室，王兄也提及在某次演習時，他和所屬的陸軍步兵師官兵，曾經奉命登上一艘由客貨輪改裝的代用人員運輸艦，模擬從台灣高雄港，緊急運補軍隊前往外島增援的課題。這也是中華民國國防當局，在福克蘭群島戰役中，獲得英國皇家海軍將前述「大西洋號」貨櫃輪改裝成為代用航空母艦，將載客的郵輪改裝成人員運輸艦，和遠洋漁船改裝為掃佈雷艇的啟發，並實際操演論證的案例。

大學畢業後向中華民國海軍艦艇部隊報到服役，我所屬單位的技術圖書館，不但有一本福克蘭群島戰役的專書，而且歸檔上架的多本海軍內部通行之《海軍學術雙月刊》中，也收錄了多份由海軍官校的戰術教官，或三軍大學海軍戰爭學院學員所翻譯的福克蘭戰役評析的文章，閱後更讓我對英國和阿根廷的交戰和當時政經的局面，有了更深入的認識和通盤瞭解。

服役期間尚獲悉，更早由海軍雷學明將軍帶隊赴美國參與共同設計規畫的二代艦「忠義計畫」人員，也密切注視當時正在進行中的福克蘭群島戰役，並觀察戰況適時提供二代艦設計的修改建議，縱然最後二代艦拍板決定由「光華一號計畫」取代，定案採用美國制派裡級巡防艦（即成功級）的藍圖在高雄組裝，但是由此可知，這場英阿之戰，對於戰略縱深不夠的台灣島，獲得中華民國軍方民間極大的關注。

來美國讀書時，與一位來自阿根廷迷人的「拉丁情人」在母校的宿舍區相識。她是一位意大利後裔的正妹律師，利用暑假（阿根廷在南半球則是冬季）來母校附設的語文班短期進修英文。我們之間的對話一定要使用阿根廷的西班牙語官方名稱「馬爾維納斯群島」，來稱呼世界上普遍使用的英文名稱「福克蘭群島」，才符合她這位法律人的「政治正確」。還記得我們幾位簇擁著她高唱〈阿根廷，別為我哭泣！〉，她幽怨高昂的歌聲，深情演繹，好似在對她的祖國在「馬爾維納斯群島」戰役中的失利表示黯然神傷！

環顧這些年以來，每次在媒體上瞥見阿根廷的動態，除了進來梅西領軍的阿根廷國家足球隊奪得了世界冠軍以外，幾乎沒有相對正面的消息可言。我也感慨這個得天獨厚的資源大國，何時才能跨出政治管理上人謀不臧的「桎梏」和看似無止境的惡性循環，方能走出經濟的困境。不過40年前，英阿福克蘭群島的海戰不但在新聞上引了世界和國人的關注，在中華民國海軍內部，赴美參與「忠義艦」設計的海軍人員因為戰爭進行的啟發，而略作軍艦藍圖的變更（雖然最後整個計畫戛然而止），負責支援運補演習的負責軍官萌生改裝民船作為運輸艦隻的嘗試，而海軍內部對福島戰役的學術討論更是汗牛充棟，這大概只有那些年，我們這個世代得以親歷的特殊體驗。