虛擬貨幣持續的衝擊傳統金融市場運作，全球範圍裡出現了令人矚目的突破。美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前鬆口表示，在央行可以監管的情況下，Fed確實已將「穩定幣」視為貨幣的一種新形式；英王查爾斯三世簽署通過的「金融服務和市場法案」，也授權各監理機關對虛擬貨幣和穩定幣進行監管。回到東方，日本新修訂的「資金結算法」給予了穩定幣定義，視其為一種新的電子交易手段並解除在日本境內流通的禁令；香港財經事務及庫務局則宣稱，正為穩定幣擬具規範的框架，安排於今年或明年內實施。

上述四個國家地區對以穩定幣為主的虛擬貨幣鬆綁，密集在剛過去的一個多月內出現，從極度的排斥拒絕到有條件接受此「新貨幣」的出現，反映政策部門面對市場發展趨勢已準備好妥協方案。新的監理措施在可預見的未來裡，即將密集的出現，此一國際金融市場發展盛事的重要性，不亞於美國貨幣政策如何調整，影響深遠，我們保持注意的同時，也要盡快對可能的影響與變化擬具對策。

在諸多虛擬貨幣中，穩定幣是受到關注最多的幣別之一，也是當前各國建立規範的重點所在。如以我國央行對穩定幣的說明來看，此種貨幣大致區分成三項，包括以美元或國庫券為主的擔保、以虛擬資產為擔保，和只靠著演算法來維持價格的穩定幣。其中又以法幣為擔保的美元穩定幣最具代表性，全球目前大約有近140種此類貨幣，市占率前三大的USDT等均屬之，占總市值高達9成。

如果從其擔保資產和負債內容來觀察，穩定幣操作上類似於電子貨幣的發行或電子支付，其運作結構也類似於商業銀行。央行認為此性質類似於金融工具的運營風險，其規模持續擴大後對金融穩定的維護，要保持高度的警覺。

坦言之，以各國央行為主的監理機關對於新型態的貨幣，本質上是排斥的。一來這些貨幣的出現干擾金融市場的穩定，並容易淪為洗錢的工具，二來挑戰了央行作為貨幣發行機構的唯一地位，並讓貨幣政策的效果受到影響。因此即使發展至今頗具規模的比特幣，也只同意視其為商品而非貨幣，在此基礎上的流通受到嚴密的監控，即使類似19世紀金本位制度的運作，以抵押資產發行代幣的三大穩定幣，其陸續出現的風險事件亦遭到放大檢視。

因此，近期廣泛且密集在世紀各地的出現「解放穩定幣」風潮，合理的推論，應是體認到了世界潮流浩浩蕩蕩，此一發展，已走到難以杜絕必須思考如何共存，才願意讓步。值此之際，我們也提供以下觀察作為參考：

首先要提醒的是，要留意國際市場對虛擬貨幣發展的對策，尤其鄰近台灣的日本與香港的作法。日本金融市場一直予人封閉保守、缺少創新的觀感，但對加密貨幣領域的積極度，卻令人刮目相看，除上述提到的修法，日本稅務機關透過重新的解釋，在企業稅上對加密貨幣業者放寬限制，呼應日相岸田文雄提出「以Web3為經濟發展支柱」的構想。

同樣重視Web3發展機遇的還有香港，由其財政司長設專責小組統籌政策，除了以穩定幣為主的監理規範架構即上路，今年內也要開放散戶投資加密貨幣，並於6月起對虛擬資產服務商發出牌照，將此一新興貨幣的潛在商機，視為東方之珠再發光的另一契機。

其次要談的觀念的轉變。台灣面對此一貨幣發展的新趨勢上並不積極，監理部門反覆強調的觀點，聚焦在新貨幣的價格波動過於激烈、衍生投機炒作和洗錢風險等負面效果上，不太重視其可能帶給這個世界新的機會，以及如何去發展新的商機。

不只前面提到的日本與香港，曾對穩定幣表達「這是個根本不穩定貨幣」的義大利央行，在6月新出爐的報告修正了說法，強調要盡快建立穩健且風險可控的監理框架，「監理需要和創新之間保持平衡」。

最後，也提醒台灣的金融機構，對於參與穩定幣發展的商機，國際上金融機構已開始付諸行動。例如日本的三菱日聯銀行以其旗下的區塊鏈平台，協助其他企業發行以外幣擔保的穩定幣，而歐洲的法國興業銀行，則透過旗下子公司推出以太坊發行的歐元穩定幣，雖然初試啼聲，銷售對象僅限為銀行的法人客戶，但能跨出這一步就是大突破，不可等閒視之，我們的業者對於虛擬貨幣的發展，切莫停留在紙上談兵。