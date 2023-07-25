詐騙集團繼先前在臉書（Meta）投放名人投資理財廣告騙取個資、詐財後，數發部長唐鳳向立法院立下了禁絕「軍令狀」，沒想到詐騙集團又出新招，打著名人送書招牌招搖撞騙，包括台塑集團總裁王文潮等人又成為苦主，更連行政院長陳建仁也敢惹，這無疑是對蔡政府「打詐國家隊」宣戰。

詐騙集團冒用名人的照片、時有所聞，沒想到現在連行政院長陳建仁的照片都被詐騙集團盜用！行政院雖然透過媒體發出聲明指是標準的假冒名人投資詐騙廣告手法，呼籲民眾不要上當。不過，截至本文發稿前，行政院即時新聞澄清專區並未發布相關澄清稿，顯然蔡政府螺絲鬆了。

行政院7月2日發布打詐國家隊「打詐行動綱領1.5版」宣導成效，卻遭立委陳琬惠痛批行政院追加13億元竟有約10億元花在打詐辦公室上，簡直顢頇、擺爛，根本是「國家級詐騙」。唐鳳承諾要求臉書下架名人詐騙廣告淪為曇花一現，詐騙集團不但沒在怕，現在變本加厲把歪腦筋動到陳建仁頭上，這不是公然宣戰嗎？

Facebook在2020台灣大選前成立「戰情室（War Room）」，要求廣告主下政治廣告時需要實名，並24小時全天候監看。選前一個月，Facebook宣布移除了國民黨總統參選人韓國瑜118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號，讓數十萬韓粉氣得跳腳。

蔡政府對中共認知戰很有一套，假消息罰款300萬，嚇得老百姓瑟瑟發抖；數發部長唐鳳去年12月5日通令禁止公部門使用抖音（TikTok），否則懲處。唯獨對於美國臉書詐騙廣告拿不出辦法，比照過去競選期間的實名、下架嚴打，做不到嗎？這也太不尋常了。

總統大選又來了，請問，蔡政府打詐國家隊花了十幾億，究竟是想對付在野黨，還是對付詐騙集團？

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