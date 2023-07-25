就在我「漢光39號」實兵操演於7月24日起連續五天的前一日，據我澎湖漁民在23日早上8時許，目視一艘疑似大陸039型（北約稱宋級）潛艦浮航，位於澎湖縣目斗嶼西北方水域，由北向南航行。由於該潛艦現蹤於我演習前夕，並隨著商貨輪與漁船航行，媒體大肆報導，共軍此舉對我示威意味濃厚。

首先，從漁民與媒體所提供的相關資訊，疑似中國大陸039型傳統柴電動力潛艦觀之：此為大陸首艘自行研製之國產第一代傳統柴電動力攻擊潛艦，由江南造船廠和武昌造船廠建造，約13艘。水上排水量1700噸、水下排水量2250噸。具射程達40公里之潛射鷹擊-82攻船導彈、533mm魚雷發射管x6。

其次，羅列目前大陸服役的039型傳統潛艦，僅有部署於中國北部戰區與南部戰區海軍。東部戰區海軍分別部署為俄羅斯製造的基洛級潛艦3個型號，在浙江象山的第42潛艦支隊、另外一個是部署在浙江大榭山第22潛艦支隊，所屬潛艦是在既有的039型潛艦之基礎，加上引進俄製基洛級相關技術發展，具有AIP（不倚賴空氣推進）系統的039A型（北約稱元級）傳統柴電潛艦，後兩型潛艦具有射程180公里之俄製潛射俱樂部攻船導彈、國產具有射程180公里之潛射鷹擊-83攻船導彈。

因此，如果在初步推斷039型潛艦無誤的情況下，與筆者羅列訊息，上者由北向南航行之039型潛艦，可能是早先返廠（江南或武昌船廠）進行定期保養或裝備提升後，將返回南部戰區海軍駐三亞榆林歸建。

最後，依據相關資訊紀載，台灣海峽自然環境複雜，水域內多有淺灘、溝谷、海島礁石。水深各處差距很大，平均水深不足50公尺，海峽南部有些水深小於30公尺，許多水域下不適合潛艦航行。就算以潛望鏡深度20公尺水下航行，也因為台灣海峽往來南北之各型商貨船與漁船頻密將易造成此域大陸水下潛艦航行安全。

而上述是有跡可循，2021年11月曾發現有大陸094型（北約稱晉級）核動力彈道導彈潛艦由金門附近浮航由南往北，返船廠定保；另2018年初亦有093型核動力潛艦在我釣魚台附近浮航航行等情況。只是不了解此況，依據慣例大陸會在潛艦前方有作戰艦或後勤艦船予以引導，可能我方漁民沒有看到，對此我國人無須擔心。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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