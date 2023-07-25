今年北約峰會二度邀請澳洲、紐西蘭、日本及韓國等亞太四國（AP4）參加，聚焦俄烏及亞太4國與北約關係，涉及烏克蘭加入北約及北約於東京設辦事處問題，會後發表聯合聲明，其中提到中國多達十餘次，釋出強硬的訊號。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾原定10日訪問中國，行前北京臨時通知取消，中歐關係出現惡化跡象。

澳紐日韓二度列席

2022年6月北約馬德里峰會發布「戰略構想」，首次提及中國，認為中國是系統性競爭者，強調中國對歐洲造成威脅。這次峰會公報更指責中國在太空、網路和海洋等領域，試圖顛覆基於規則的國際秩序，指稱中國的野心與脅迫性政策對北約利益、安全和價值觀構成「系統性挑戰」。北約聲明中還表示，中國和俄羅斯正在深化戰略夥伴關係，兩國共同加強破壞基於規則的國際秩序的企圖。聲明還呼籲，中國作為聯合國安理會五個常任理事國之一應發揮建設性作用，譴責俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

除了強硬的聲明外，北約與亞太四國分別提出「訂製夥伴關係計畫」，其中包括海上安全、新科技、網路、氣候等領域的合作，深化與亞太國家的關係。

特別是日本最為積極，據《日經新聞》報道，日本和北約新的安全合作四年計畫，重點放在應對不受地理因素制約的網路戰和資訊戰，深化日本與北約軍事合作。日本和北約還考慮統一軍事裝備的規格，以便未來相互運用。原本北約計畫在東京設立辦事處，因法國反對而暫時擱置，但北約並未放棄此議。

對中國來說，安全環境將更為險惡，因而對公報做出激烈反應，譴責北約公報「充斥著冷戰思維和意識形態偏見」，宣告中方堅決反對北約東進亞太，對於任何損害中方正當權益的行為，中方都會堅決回擊。北京認為北約已成為美國圍堵中國，維護霸權的工具。

北約敵意的態度，將刺激中俄關係更親近，大陸外交部發言人汪文斌稱，「中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎之上，兩國關係超越冷戰時期軍事政治同盟模式，樹立了大國關係範式，這與北約國家搞『小圈子』和陣營對抗有本質區別。」當日韓兩國對中國態度日益敵對，不惜引入北約的壓力下，中俄勢必強化合作，共同面對西方國家的陣營化對抗。

中俄軍事深化合作

俄國高層紛紛到訪中國，習近平10日會見俄聯邦委員會主席馬特維延科時，稱中國已準備好歡迎普丁10月前來參加第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。大陸國防部也發布，舉行中俄「北部-聯合2023」演習。此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，參演共機更將首次從俄機場起飛，代表中俄軍事合作的深化，以及對日本海區域反應的強化。

北約亞太化問題引發東北亞區域緊張態勢，讓東南亞深感不安，東協輪值主席國印尼外長蕾特諾表示，東協永遠不會對成為大國競爭代理人感興趣。東協國家多次表示不願意在中美之間選邊，中美激烈衝突會毀掉半個多世紀以來亞洲的繁榮。

美國利用東歐國家與俄羅斯的歷史矛盾與安全顧慮，不顧國內戰略學者的反對，執意北約東擴，最終引爆俄烏戰爭。《紐約時報》專欄作家佛里曼就指出，俄烏戰爭「美國與北約都不是無辜旁觀者」。這場戰爭，美國成功地使北約重新復活，並逐步擴大其影響力從歐洲到亞洲。但一年多來，烏克蘭非但沒有得到安全的承諾與保障，反而造成十餘萬人的傷亡，失去四分之一領土，千萬人民流離失所。現在還要提供烏克蘭集束彈，挑戰人道底線。

美國推動北約東進亞太，是否複製烏克蘭經驗，東亞國家有識之士深感憂慮。超過千年的東亞秩序，主要是圍繞在以中國為核心的文化與經貿交流上所建立起來。西方國家集團式、暴力式的對抗與壓制，並非亞洲經驗與亞洲智慧。北約東進只會造成東亞的對立與不安，實在沒有值得高興之處。