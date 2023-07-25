在神明廟前被民眾舉牌告誡嚴守「誠信」，卻有臉說「民意大於黨意」。既然如此，為何以非國民黨之身硬蹭國民黨的「初選」，又硬蹭民眾黨？難道就幾個月前不知道「民意大於黨意」？是腦子不夠用，還是臉皮太厚，羞恥心不足？不管是哪一種，顯然心中只有個人的權力慾，若真當了總統，有沒有可能比民進黨更壞？

民進黨貪汙腐敗，搞壞台灣，已達天怒人怨的地步，任何削弱反民進黨力量者都會有助於貪腐政權繼續執政，是民進黨的幫凶，實質上傷害台灣民主。媽祖是正神，是以蒼生為念的，不會保佑這種人，這種人去拜媽祖，是想借用媽祖的光明聖偉形象掩飾自己的不堪不誠，損民利己，是對媽祖最大的不敬，這是很大的業障喔。

從2019年迄今的表現，眼光只有科技與經濟，投書外國媒體瞎扯自己都說不通的一中各表，其餘就不必多說了，沒有中心思想與治國方略，在在證明自己不是搞政治的料，遑論當政治領導人。

宜適可而止，小心胡搞瞎搞，傷害千萬百姓的生計，危害兩岸大計，將來的去處不好，有錢也擋不住，無法救贖。那些拱郭之人一樣，小心自己將來去處不好。

地獄與天堂或過街老鼠與受民景仰，只在一念之間！大家及早回頭，否則自取其辱。若執迷不悟，就是一個白花銀子還買了將來去處不好的門票，那些拿了這人銀子的人一樣只是拿銀子買了將來去處不好的門票！

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