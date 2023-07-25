賴清德是台獨的正統接班人，號稱「台獨金孫」，自然會有很穩定的綠色選民支持。柯文哲和侯友宜分別選市長時，可以拿到不少綠色選民的票，但有「台獨金孫」在場，柯文哲和侯友宜就甭想要拿到什麼綠色選票。

柯文哲出身台灣最神聖的殿堂，台灣大學醫學系及醫院的教授，柯文哲自然會是中間選民的「三個代表」，代表台灣的主流力量，代表台灣的新思潮，代表台灣的理性路線，很快就贏得以年輕世代爲基礎的中間選民的支持。賴清德和侯友宜很難瓜分這些選票。

柯文哲在政治上的攣生兄弟，就是擁有經濟選民支持的郭台銘，這些經濟選民與中間選民高度重疊，部分經濟選民有郭投郭，無郭投柯，反正就是不會投賴或投侯，因爲郭台銘本身就是一個傳奇，這種傳奇無法被侯友宜取代。

侯友宜跟國民黨沒有淵源，因緣際會成爲國民黨總統候選人，在2004年陳水扁兩顆子彈前，侯友宜擔任刑事警察局長，負責調查兩顆子彈的事件，2004年後獲得陳水扁信賴，破格提拔為警政署長，2010年被朱立倫提拔為新北副市長，2022年連任新北市長，政治旅程橫跨藍綠。

國民黨人可能希望藉助這個經歷，侯友宜可以突破綠營選票，無奈碰上台獨金孫賴清德，庶出比不上嫡傳無可奈何，侯友宜只能回防國民黨的傳統選票，ㄧ排人站在一起喊團結喊破喉嚨，就是喚不回日益萎縮的中間選民，甚至連以軍公教和地方派系為基礎的國民黨傳統選票，這些勢力都從未與侯友宜並肩作戰，缺乏選戰相互扶持的情義基礎，這些問題必須盡快克服。

換言之，柯、郭、侯就是站在非綠陣營，三個明顯區隔的社會力量，如果不能匯流成ㄧ股沖垮蔡英文和賴清德的防線，ㄧ定會被各個擊破。

相對的，賴清德的勝選之道，就是設法分化柯、郭、侯三股力量，最好讓柯、郭、侯打成一團，就能保證賴清德穩穩的當選。

所以柯、郭、侯三個陣營，如果有人攻打其他兩人，不必懷疑，這種人就是賴清德的同路人。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※