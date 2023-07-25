美國前國務卿季辛吉，最近突然造訪中國大陸。季辛吉老驥伏櫪，近年來常在國際媒體發表高論，尤其是針對中美關係問題。今年5月，季在他的百歲生日前夕接受《經濟學人》訪談時，就表達了他對中美兩強爆發軍事衝突的憂慮。

季辛吉這次大陸之行，正值中美關係處在一個起伏不定的敏感時機，故難免被外界認為，他此行負有居間傳話的特殊任務。季辛吉喜歡搞「秘密外交」，他的代表作就是1971年7月的訪問中國大陸，不僅為翌年尼克森的「世紀之旅」鋪平道路，並且最後促成了兩國的「關係正常化」。

季辛吉在北京停留期間，不僅分別會見了中共外事辦主任王毅和國防部長李尚福，並且還獲得中共領導人習近平的高規格接待。季辛吉的立埸經常被歸類為「親中派」，他此行最大的收獲是習近平那句「中國人民將永遠記住你」；與此同時，習也表示：「希望你和美國有識之士，繼續為推動中美關係重回正確軌道，發揮建設性作用。」

促使中美恢復軍事高層對話，是季辛吉此行所要達成的一個重要目標，也是拜登政府的期待。但北京要求只有美方解除對李尚福的制裁，兩國防長才有恢復對話的可能；而美國國防部長奧斯汀則強調，「對話不是一種獎勵，是必要的。」

其實，中美雙方存在的最大歧見是，中共認為拜登雖了解美中衝突可能帶來災難性後果，但美國不僅欲與中共經濟脫鉤，並在軍事上結合盟友，對中共形成戰略圍堵。王毅這次在與季辛吉會面時就放話，遏制或包圍中國是「不可能的」。

季辛吉曾被視為外交奇才；但諷刺的是，季曾在1973年，因與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）達成的一項和平協議，二人同獲諾貝爾和平獎；但戰爭卻一直持續到1975年，黎德壽最後甚至拒絕接受這個引發爭議的和平獎。

國際戰略格局已今非昔比，季當年以「聯中制蘇」玩權力平衡的把戲，恐怕無法適用於今天瞬息多變的國際情勢。俄烏戰爭讓美國疲於奔命，稍一不慎，即有陷入東西兩面為敵的困境。季辛吉就曾坦言，中俄結盟是他心中最大的夢魘。

季辛吉是典型的國際政治現實主義者，他眼中只有權力和利益。中共強調「交新朋友，不忘老朋友」，但要談解決問題的對象，還是那些真正擁有權力的人。季辛吉早已退出政治舞台，如兩岸問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）所說，中方高度重視與季辛吉的友誼，他帶來的訊息會被傾聽，但是否被採納還有待觀察。

美方對季有期待，但卻刻意淡化他的政治色彩。國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，季辛吉是一名普通公民，並不代表美國政府。米勒強調：「不知道政府與季辛吉之間有任何計畫中的交流，但如果他在某個時候向這裡的官員通報他的對話，我不會感到驚訝。」

形勢比人強，季辛吉或許還希望在中美之間扮演謀和的角色；但「廉頗老矣，尚能飯否」，季辛吉此刻的心情，應是充滿「英雄無用武之地」的諸多無奈。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）