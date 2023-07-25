2024總統及立委選舉的局勢，其實是非常明朗的了，在侯友宜已確定被提名後，無論郭台銘未來作若何的決定，都已無足輕重，必然是綠、藍、白三強鼎立的局面，而且以綠營擁有35%以上的堅定支持者而言，勝負之數，已經毫無懸念，必然是賴清德將先馳得點，而在立委席次上，恐怕也將是單獨過半，未來還是民進黨一黨獨大、全面執政。

但是，由於民進黨近8年的執政，貪污腐敗、任人唯親，公器私用、獨裁專制，經濟萎靡不振、學術風氣敗壞、五缺未能改善，更且挑弄仇恨、撕裂社會，尤其是兩岸關係，劍拔弩張，兵凶戰危，隨時有可能爆發戰爭，台灣民眾惶懼不安，痛厭非常，有6成以上的民眾，都希望「下架民進黨」，再度「政黨輪替」。

在此情況下，唯有「藍白合」，才有可能擊敗民進黨，也是確然無疑的了。國民黨的「執政大聯盟」、民眾黨的「聯合政府」，其實也只有在藍白競合，下架民進黨後，才有可能實現。

藍、白兩黨必須認清，「藍白合」不但是多數民意所歸趨，更是其政治理想能否實現的關鍵。但是，「藍白合」的呼聲，雖是醞釀、倡議已久，卻僅止於口頭宣說，從未見藍白兩黨有若何具體的行動，且雙方的意見不一，該如何「合」的問題，始終懸而未決。

藍、白兩黨雖有其各自不同的理念及政策，但雙方還是有共同的認知，「戰爭與和平的選擇」、「清廉與貪腐的選擇」，是兩黨共同的信念，而「兩岸和平」又是全台民眾最迫切的期待，「藍白合」其實是有共同的基礎的。「合則兩利」，「分則兩害」，既競而能合，國民黨、民眾黨以及全台灣的民眾，才能「三贏」。

這可分「競」與「合」兩方面來說。「競」是必須的，因為藍白兩黨都必須紮穩根基，相互競爭，而這主要是在政黨票的各自努力上，從現有綠、藍、白三黨的政黨喜好度來看，在不分區立委席次上，極可能是三分天下，各自有10席左右，這是藍白兩黨可以兄弟登山、各自努力的部分。

在「合」的方面，當然是指居域立委及總統職位。區域立委席次，目前是民進黨單獨過半，國民黨次之，民眾黨則掛零。民眾黨是新興政黨，基層實力稍弱，在小選區制下，是非常不利的。民眾黨如欲壯大自己，必須在區域立委上有所建樹，這就必須藍白兩黨通力合作，才足以打破民進黨一黨獨大的局面。藍白兩黨，必須在區域立委中，通力合作，協調出單一的人選，以與民進黨抗衡。藍白兩黨可以詳細剖析地方的實力，在國民黨佔優勢的區域，民眾黨不派出人選，全力支持國民黨；在雙方勢均力敵的區域，由兩黨的人選比較民調，挑選出最有希望的人選，在此，國民黨應當禮讓數席，仿依蔡壁如之例，由民眾黨披掛上陣。而如若是民進黨佔絕對優勢的區域，則以協調為主，最好是也僅推派單一人選。如果能夠在區域立尾的合作下，拉下民進黨8?10席，未來立法院民進黨為所欲為的局面，就將可以改觀。

當然，最重要的還是總統的職位。以目前三黨候選人的民調上看，賴清德一枝獨秀，牢不可破，在「三腳督」情況下，必然還是能掌握到政權，而一旦民進黨再度執政，則舊事重演，藍白兩黨的「執政聯盟」、「聯合政府」將一切落空，台灣民眾更還是得痛苦4?8年。因此，藍白必須，也只能合作，推派出一組人選，才有厚望。

總統職位，有正、副之分，究竟應該是「柯侯配」還是「侯柯配」，是可以據未來柯文哲與侯友宜的民調來決定的。台灣的政治制度，有五院之分，而總統實際上是獨攬大權，而不必接受監督的，其下五院的院長，地位相當重要。藍白兩黨，其實在達成總統職銜的共識之前，就可以規劃「影子內閣」。柯文哲、侯友宜，乃至黃珊珊、朱立倫、韓國瑜，甚至是郭台銘，都可以適才適所，納入未來的考量之中。

在此，民眾黨不宜過於躁進，而國民黨亦不該以老大自居，雙方各退一步，既競又合，才能在2024選戰中獲得光彩的戰果。

「藍白合」是最理想的組合，但也正因理想化過高，在現實面上也困難重重。但是，也正因其困難重重，也才真的是需要群策群力加以完成的。目前藍白兩黨彼此的隔膜猶深，迫切需要民間的力量加以推動。「政黨輪替」，既是多數民意的歸趨，則民間也應該有具有聲望的學者、團體，站出來呼籲藍白兩黨，務必以民意為依歸，更迫切需要的是，能出現像戰國時期折衝樽俎，合六國以對抗強秦的蘇秦。

（作者為退休大學教授）