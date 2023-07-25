柯文哲對藍白合興趣不大，國民黨則是不可能答應柯侯配。於是，問題又回到：國民黨光靠自己，能不能贏得總統大選？

最近分析選情，寫著寫著，就忘了自己曾經提出過的一種黨內整合思維：侯友宜必須表態，勝選後，將以黨內集體領導模式治國，在重大政策上，不會乾綱獨斷；在重要職務的人事任命上，也會由府、院、黨組成的決策小組來共同商議。

換言之，他可以表態，只是代表國民黨參加總統大選；不是因為他的個人條件勝過黨內所有菁英，才獲徵召為黨提名的總統候選人。

這樣的表態，可以化解「侯到底是不是最強母雞」的疑問，或是「侯根本不是最強人選」的批評。因為，無論如何，黨總是要推派代表競選總統，如果採集體領導模式，推張三或李四出來當候選人，也就不那麼重要了！當然，這時候，黨推出來的候選人必須做出承諾，黨內所有力量支持他勝選，必然是一榮俱榮；完成政黨輪替後，藍營大咖都會成為集體領導班子中的核心成員。

這樣的承諾，可以將這場總統大選，由「這是侯友宜的選舉，是他個人的事情」，轉化成「這是黨內核心高層共同參與的選舉，是所有黨內大咖共同的事情」。心態與氛圍轉變後，所謂的團結，不再只是表面上的團結、做做樣子的團結，或不想成為敗選戰犯而不得不表態支持的團結。

這時候的團結，有權力與資源分享的承諾做基礎，才會是紮實的真正團結。黨內各主要勢力頭頭的輔選。不但是為侯抬轎，也是為自己未來的政治前途打拚，這樣子的群策群力，才會真正有勁、才會真正出力！

如果侯願意做這樣的承諾，從現在開始，侯競辦將只扮演選務行政幕僚的角色，侯的競選策略，不能再由金小刀一人決定，而是由侯召集的競選策略小組共同商定。小組開會的照片由黨的文宣部門發布後，「大家一齊拚」的團結氛圍正式啟動。侯的個人角色被淡化後，侯的民調，將不再反映選民對侯個人的支持程度，而是反映出對國民黨核心領導班子的支持強度。

就以韓國瑜而言，如果韓粉認為，韓只是為了顧全大局、被道德或情緒綁架，不得不表態支持侯，那麼，韓粉不會因為韓跟侯擁抱，也開始支持侯；但如果韓真正成為競選策略小組的核心成員，韓粉會感受到，這固然是侯的選舉，也是攸關韓的政治前途的一場重要選舉，那麼，看在這個的份上，韓粉才會因為一向支持韓而順帶這次支持侯勝選。

換言之，對韓粉而言，韓如果只是啦啦隊長，那就是韓個人的角色選擇，跟韓粉關聯不大；而韓如果是一場棒球比賽中的核心游擊手，侯只是投手，那麼，韓粉既然一向支持韓，自然也不能不支持侯，不能讓球隊輸球！

所以，侯的民調要想往上攀升，在未來的競選過程中，國民黨就要將這場總統大選，由「派侯參加選美大會」，轉變成「由侯擔任投手，其他大咖共同上場擔任不同守備位置的一場棒球大賽」。唯有這樣，各個大咖們的粉絲，才會聚攏到一起，共同為整個球隊吶喊助威，最後，球隊贏球，成為冠軍後，只不過派侯代表球隊上頒獎台領獎而已！

要是不採取這種競選策略，只把所有希望或負擔放在侯一人身上，其他藍營成員，不管是大咖或基層選民，都只做看侯一人表演的吃瓜群眾，那除非奇蹟出現，侯像突然練成九陽神功一般，變成天下無敵的高手，否則，怎能期盼侯的民調出現戲劇性的攀升？

因此，結論很清楚。不換侯，那就從現在開始，不能再讓侯一人去單挑對手。國民黨要贏得總統大選，黨內菁英大咖必須跟侯一齊上去打群架，而不能只做看侯一人表演的啦啦隊成員。這一點，侯自己要有覺悟，黨內大咖也都要有覺悟才行！

（作者為自由撰稿者）

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