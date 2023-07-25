導演魏德聖因為曾經簽了一張4500萬的本票給中影老闆郭台強，而遭到對方向法院申請扣押魏導所擁有的動產和不動產。法院已經同意所請，儘管魏導舉證反駁，但法院並沒有接受。換言之，魏導必須通過另外的訴訟，並贏得官司，才得以解除扣押命令。

這項訴訟如果沒有和解，恐怕要進行5到10年。在那之前，魏導所有的資產都不能夠動用，這對他電影的雄圖大業，無疑是致命的打擊。道理在於，任何都需要暢通的金流。一旦資產被凍結戶，不僅投資不會進來。原本用資產抵押的貸款，前提是資產可以買賣，凍結不能買賣，意味著貸款的前提不存在，銀行會立刻要他還錢。銀行以外的債主也會擔心自己血本無歸，立刻來討債。魏導也不可能有新的收入，因為創造收入所需要的投入能力已經不具備了。除非郭台強有意放手，恐怕魏導一輩子都被困在這件事上。

就像與許多遭到挫敗的事業一樣，魏導問題在於心太大，擴張太快。真正的問題是，他所設想的主題脫離了歷史和經濟的大環境，一開始就注定是失敗的。他所構想的「台灣人三部曲」，彰顯在中國之外創造「台灣民族誕生的神話」。電影拍攝完成後，不僅可以賺錢，留下的佈景也可以留下來作為「台灣環球影城」。這種思想主旋律當然受到民進黨當局的歡迎和支持，台南地方政府就提供這種方便。魏導也在眾籌過程強調「為台灣人寫歷史」。此時，魏導已經不是在從事拍電影這門生意了，而是把自己當成台獨思想情感的推動者，電影只是政治宣傳品。

如此便完全違反的電影首先作為娛樂事業的本質，如果要迎合某種文化內涵，那也不是所謂的「台灣民族誕生的神話」，國際電影界連一點小事都不願意得罪中國大陸，一聽到這種概念立刻敬而遠之，國內的財團也很現實，有誰要去得罪大陸呢？至於所謂眾籌的群眾力量，也是杯水車薪。更何況群眾也是很現實的，一看到魏導進度緩慢，說話聲音很大，事情卻如龜步一般。支持的力道很快就大幅削弱。力道一旦停滯不前，接著就是很快地垮下來。

這樣說好了，如果要在台灣做一個環球影城規模的基地，首先需要有龐大的客源，除了中國大陸能夠提供這種消費能量外，沒有地方能夠做得到。如此這個影城必須有足夠的中華意象，或起碼不能夠違逆。這時候國際資本才有可能考慮，而且也只是考慮而已。魏導電影事業的是從《海角七號》崛起的，老實說，這個片子拍得不怎麼樣，但勾起了某種迷戀日本殖民的情緒，成為台灣社會逃避中國大陸競爭壓力的某種扭曲的精神狀態。接下來的《賽德克‧巴萊》在電影和票房上均大有斬獲，使得魏導更上層樓。不過，接著他所監製的《KANO》則是一部徹頭徹尾崇拜日本殖民主義的電影，培養了「戀殖痴呆症」的大批的年輕人。這部討好日本人的電影在日本的票房很差，對於拍過許多戰爭苦難和批判軍國主義的日本電影界來說，這部電影幾乎等於戰前日本政府的宣傳片，本質上是笑話一則。

此時，魏導不只是一名電影導演，而是自視為歷史意識的文化領航者，同時也是雄才大略的企業家。這種身段實際上是自不量力，而且脫離台灣和世界的現實。到了最後，他所說和做過的不過是隨波逐流中的一個小波浪，等到真正的大浪席捲而來之前，早就消失的無影無縱。

（作者為資深媒體人）