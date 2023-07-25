隨著國民黨全代會正式通過提名新北市長侯友宜參選2024年總統，換侯議題已經破滅。至此，侯友宜、柯文哲、賴清德三強角逐大位的局面越來越明顯。

外界關注的選舉議題，大多是面對錯綜複雜的全球體系與中美爭霸，三強要怎麼爭取台灣最大利益。這個題目雖然談起來很熱鬧，但可變的幅度有限，賴清德的走入白宮說引發高度關切，可見一斑。相較之下，攸關經濟發展與民生福祉的政策可能更重要。面對新平台經濟，不知各位總統參選人誰懂解方？

隨著網路到來，全球已經進入新平台經濟的時代，Amazon.com已經成為世界交易霸主，而現在跟台灣民眾生活最息息相關的則是網路購物與外送平台。

網路購物的詐欺事件層出不窮，日前居然連行政院長陳建仁都被冒名而成為詐欺的受害名人之一，可見犯罪集團有多麼猖狂，公然挑釁民進黨政府的打假策略與決心。除了打假之外，民眾更需要的是健全的服務業，尤其外送平台進入台灣市場已經超過10年，融入民眾的日常生活，目前台灣大約有14.5萬名外送員，不只服務了超過8成的消費者，也常常因為騎車搶快等問題而引起討論。

根據資策會產業情報研究所（MIC）今年的《外送大調查》顯示，曾使用過的消費者再用意願超高，會員99%願續用、非會員為92%。整體而言，有78.1%的消費者未來願用或續用外送平台。

從數據可知，外送平台服務大受歡迎，造福了忙於工作的雙薪家庭與不想出門的宅男女們，還有不方便出門的老人。儘管如此，外送平台也引起不少令人關注的問題。

面對這麼重要的新平台服務型態，政府至今沒有專法，迫使台北、新北等直轄市陸續訂定自治條例，但這又造成一國多制的問題，更顯示統一立法的必要。

新平台經濟帶來三大挑戰：一、如何輔導服務而不是直接扼殺。眾所皆知，外送平台目前都還在虧損狀態，大家都怕政府不管則已，一管就死。二、如何在享受國際平台服務的同時，也能跟本土產業共榮。三、如果有好的解方，讓產業、勞工與消費者三贏，如何快速立法？

民進黨在立法院有過半席次，責無旁貸，身為黨主席的賴清德如有解方，應該把握機會推動立法，以免選舉攻防時被挑戰。至於國民黨已提出在野大聯盟，民眾黨也主張聯合政府，既然藍白有意合作，柯文哲、侯友宜在市長任內都曾推動外送平台自治條例，現在就可以從外送平台這個單一議題開始攜手，共同提出草案並且合作推動立法。侯友宜與柯文哲誰更願意主動促成單一議題的合作，不只能讓民眾感受到解決問題的誠意及努力，也有助於深化未來的藍白合。

台灣遇到許多挑戰，能積極面對問題提出解方，並且團結各方推動政策，才會是台灣未來的領航人。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）