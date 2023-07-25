第三波民主化後，許多拉丁美洲國家為了防止獨裁政治復辟，因此將總統任期改為一任，或是不得連選連任（薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭），或是不得連續擔任總統，但有兩任的限制（智利、巴拿馬、海地），或是不得連任，但沒有任期限制（哥斯大黎加、秘魯、烏拉圭），墨西哥則早已是一任制，亞洲同樣有過強人政治的南韓與菲律賓的總統同樣是一任，不能再競選連續或分開的另一任期。同樣是經歷長期威權統治的非洲地區民主化後的新憲法，對總統任期絕大多數採取兩任任期限制，沒有任何一個國家採一任制。部分國家甚至沒有（國王為元首的史瓦帝尼、賴索托、摩洛哥，內閣制的模里西斯）、或取消（喀麥隆，吉布地、加彭、甘比亞、烏干達）任期限制。

儘管在任期方面有很大的差異，不過大部分新興民主國家都採取絕對多數的兩輪總統選舉，希望透過選舉制度，在多元族群或是不同政治傳統中，創造共識，建立較為穩定的政治環境，避免社會分歧，也易於政黨輪替。中南美洲的例外為宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、及委內瑞拉，我們鄰近的韓國與菲律賓都是以相對多數產生總統（但印尼則是採兩輪制），非洲則有喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國、赤道幾內亞、加彭、甘比亞、馬拉威、盧安達、塞席爾、坦尚尼亞、及烏干達。

在這些採取相對多數的亞非拉國家中，僅韓國與塞席爾在自由之家的指標中屬於自由國家，菲律賓、宏都拉斯、巴拉圭、馬拉威、坦尚尼亞、及甘比亞屬於部分自由國家，其餘全都是不自由。另外，經濟學人所做的民主指標顯示，僅有韓國屬於完全民主，菲律賓、巴拿馬為部分民主，宏都拉斯、巴拉圭、甘比亞、馬拉威、坦尚尼亞及烏干達為混合政體，尼加拉瓜、喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國、赤道幾內亞、加彭、及盧安達是威權體系。換句話說，在採取一輪制相對多數的國家中，部分民主與威權體制的國家占絕大多數。台灣是否應順應世界潮流，採取兩輪的絕對多數制，當然有政治辯論的空間。

總統制或是半總統制的國家，大部分採取絕對多數的兩輪制，不僅新興民主國家如此，歐洲老牌民主國家的法國、芬蘭、奧地利，及後冷戰民主化的中東歐國家如波蘭、保加利亞、羅馬尼亞、捷克、立陶宛、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞等，也都使用這個制度選出總統。雖然大部分的兩輪制選舉制度，採取第一輪的前兩名進入最終的競爭，以確保獲勝者得以50%加一的絕對多數勝出，但也有部分國家的規定是在第一輪時達到相當門檻即可過關，有可能是4成，也有可能是4成5。

哥斯大黎加的總統候選人在第一輪領先且得票超過4成，就能贏得大選。阿根廷、玻利維亞、厄瓜多爾的總統候選人若在第一輪中獲得超過4成的選票，且得票超過最接近競爭者1成以上，就無需進入第二輪的選舉。阿根廷另有一條款，即第一輪超過4成5選票，就可當選。非洲的獅子山有一個特殊的門檻，就是第一輪必須取得5成5的選票才算當選，否則就得進入第二輪。獅子山政黨政治從獨立以來，若不把軍事政變的過渡政府計算在內，一直是獅子山人民黨（Sierra Leone People's Party，SLPP）及全民議會（All People's Congress，APC）輪流掌控的局面，選擇這項制度的原因，有可能是擔心若僅有兩位候選人競爭且實力接近，很有可能各得50%左右的選票，容易引發爭議。

台灣雖然沒有發生過軍事政變，也未曾經歷重大的內戰衝突，但不可否認地是在許多重大議題上仍有分歧。我們當然希望總統選舉能夠產生多數選民支持的國家領導人，如果當選者選票在4成以下，其正當性勢必會受到質疑。目前的執政黨絕對不願意改採兩輪的絕對多數選制，但類似阿根廷的4成5門檻、或高過對手一成以上的4成得票率要求，或許是我們可以考慮的制度。

（作者為政治大學國際關係研究中心研究員）