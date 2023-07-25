國民黨總統參選人723全代會定於一尊，韓國瑜也出席力挺，拉抬低迷民調雖有助益，侯友宜更需展現領導人魅力。選民想知道的是國家領導人的理念與做法是什麼？只要侯展現氣勢與高度，小雞自然全部靠攏，這方面侯可以向蔣萬安多學習。

蔣萬安剛參選台北市長時，被貼上蔣家後代公子哥兒標籤，媒體嘲諷為佛系選法，在柯文哲接班人黃珊珊、前防疫指揮官陳時中三腳督拉扯下，蔣的民調一直低迷不振，直到脫下乖寶寶形象，卯起來公開BNT疫苗保密條款，猛轟陳時中疫苗採購撒謊、拆穿防疫英雄假象，民調才扶搖直上。

蔣萬安逆轉勝靠的是陸空戰齊發，除了彎腰勤跑最弱選區，同時設定議題說出人民心聲，讓選民怨氣有了出口，市議員參選人見狀個個緊貼身邊。兩個多月來侯民調滑落老三，固然與韓粉不挺及諸多小雞靠向郭台銘有關，侯的談話沒一句烙進選民腦海，民調持續低迷，小雞怎會主動靠攏？

例如賴清德喊出「民主與專制的抉擇」，又在競選活動中稱「台灣總統走入白宮」，一再暴露最大弱點就是兩岸關係。國民黨將大選定調「和平與戰爭的選擇」，竟未見侯重炮開轟賴、暢談兩岸政策，展現國家領導人特質，只輕描淡寫，空談眾所皆知的事，選民很無感。

市長選舉與總統選戰規模不同，蔣與侯的人格特質也不一樣，選舉策略不盡然能套用，唯對照蔣的勝選方程式，當下侯民調低迷最大問題在侯本身。國民黨全代會大戲已落幕，藍白競爭將白熱化，再過一個月侯民調如仍無起色，就怪罪不了別人，因選民最終抉擇還是候選人本身是否值得投下手中那神聖的一票。