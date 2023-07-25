國民黨全代會正式提名侯友宜參選總統，消弭了「換侯」暗潮，韓國瑜大器與會，與侯友宜親密互動，並且喊出「在侯友宜的領導下，下架民進黨」的呼聲，已使國民黨的黨內整合邁進一大步。侯友宜選情正往好的方向走，但橫在眼前的障礙與暗礁仍然不少，侯友宜的勝利之途備極艱辛。

打擊貪腐 重塑鐵漢人設

侯友宜勝選的前提是完成對內與對外的雙重整合，前些時候由於韓粉、深藍與挺郭人士尚有異議，導致侯友宜民調遽挫。近日民調雖有上升，但仍未脫「老三」地位，這正是黨內外整合的最大緣由。侯獲得正式提名之後，必須重塑人設，展現堪為國家領導人的格局與形象，快速拉升民意支持度，才有資本進行更深、更廣的內部整合，也才有足夠籌碼促使在野形成聯盟，一致朝著「執政大聯盟」目標前進。

韓國瑜對於侯友宜之所以重要，關鍵在於侯務實與穩當有餘，但不足以激發群眾的擁戴激情。這正是韓國瑜的長處，他5年前赫然崛起，正是由於具有議題設定、傳播滲透力與召喚人心的超凡能力，因此如何將韓國瑜拉入競選團隊，發揮強大動能，協助號召深藍與庶民熱切支持，可說是侯脫困的第一要務。

唯有「壓郭」、「超柯」、「趕賴」，侯友宜才有勝算。郭與柯是規畫中的合作夥伴，現階段固然處於競爭態勢，必須盡其所能在民調上超越他們，但又不能撕破臉，操作上有其難度。至於賴清德，則是必欲敗之的勁敵，故現階段就應對他發出猛烈炮火，集中力量轟擊賴，形成領導朝野對決的先鋒與主力。侯友宜過去出生入死打擊要犯，贏得「鐵漢」美名，成為總統參選人之後卻顧忌較多，語多含蓄甚至曖昧，未能展現鐵漢本色。他被一些人認為「面孔模糊」，就是未能展現強悍風格所致。現在就應改弦更張，奮力出擊，強烈抨擊民進黨的貪腐、無法、濫權等諸多惡行惡政，所提政見也應果決俐落，直指要害，揭示明確政見，才能號召人心，提振威望。

自從金溥聰出任侯的競辦執行長以來，在戰略建構及議題攻堅上一新耳目，攻擊火力大為增加，議題操作也頗能增加聲量，現在如能增強主帥的戰鬥力道，多備幾門巨炮，並且建構更堅實、機動性強的「空優戰隊」，強化網路上攻、打、守、辯的能力，拉高侯的網路聲量，則不無翻轉目前「空優」劣勢的可能。

和平路線 主打兩岸議題

另一個必須立即強化的是短影音，去年地方公職選舉，基隆市謝國樑等黨內候選人致勝的一大關鍵就是製作的短影音品質優異，且滲透力很強，經廣為分享後發揮宣傳效益。這方面可以補強侯友宜在年輕族群中未能廣受青睞的弱點。有謂「得年輕人者得天下」，侯友宜近期民調被柯文哲超越的主因，就是年輕人對柯「有感」者多，侯則顯得老氣，網路聲量也遠遠不足，所以加強對青年族群的吸引力刻不容緩。

侯友宜在兩岸議題應將選戰聚焦於「和平與戰爭的抉擇」主軸上，強力轟擊民進黨和賴清德路線偏頗且極端，致使台灣陷入戰禍臨身的險境中。朱立倫在國民黨全代會中已經將這次選舉定調於此，侯友宜更應火力全開，激發民眾的危機意識，並且爭取年輕族群認同，從而喚起下架民進黨的熱潮。

台灣已被民進黨搞到全球公認是最危險、最可能引發戰爭的地區，民眾表面鎮定，實則內心驚恐，厭惡戰爭而嚮往和平。賴清德「和平保台」的訴求根本是虛假面紗，柯文哲的「兩岸一家親」也有所不足。侯友宜應該狠抓這個攸關台灣命運與民眾福禍的議題，提出兩岸確保和平的具體方案，只有和平路線圖具有可行性，廣獲民眾認可，才是獲取藍營及非綠民眾強力支持的不二之路。

兩岸關係政策原本是過去國民黨的強項，過去十年被民進黨反中、抗中宣傳誤導，失去主流民意的支持，現在的外部情勢險惡，證明國民黨的和中路線才是正確的，民進黨和賴清德則是可能招引戰爭而禍害台灣的危險分子。侯友宜必須發揮鐵漢本色，大聲說出，以振聾發聵，這是逆轉勝的不二法門。