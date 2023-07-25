全球的各地各族，都有各式各樣的傳奇俠義精神，而且例不勝數，舉其較為人知的例子就有：中國的少林武俠、日本的武士道、法國的三劍客、英國的羅賓漢、美國開疆闢土的牛仔槍俠、徳國的漢密爾林風笛手（Pied Piper）、俄羅斯的老普斯等，儘管這些人物或是真實或係虛構，都代表了該國的傳奇俠義精神，世上其它國家或地域想必都有類似的傳奇俠義精神，或因其人口、經濟等實力較小，故而較少被提到。

但若論及對人類產生較重大影響的真實英雄事蹟，則不是每一個國家或地域都能有的。比方徳國的英雄事蹟和英雄人物就多到不可勝數，例如在音樂方面有莫札特、巴哈、貝多芬、華格納等；在政治方面有促成徳國統一的俾斯麥與近代的梅克爾、和代表徳國為第二次世界大戰的戰爭罪過懺悔的德國總理布朗迪（Brandt）；在醫學方面有Robert KochAlois、Alzheimer Georgius、Agricola Samuel Hahnemann等為代表的眾多醫學家；在思想方面有黒格爾、尼采、馬克斯、恩格斯為代表的許多思想家；在科學方面更是不計其數，從哥徳，伯路尼、雷曼、到愛因斯坦、馮布朗，這些英雄人物代表了徳國一代又一代的科學家們對全球地上與航太的進步有不可或缺的關鍵貢獻。

大陸國家領導人說過，「英雄是民族最閃亮的座標」、「中華民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄輩出的民族，要崇尚英雄和英雄精神、緬懷先烈……要爭做英雄才能英雄輩出……才能實現中華民族偉大復興的目標……才能有敢叫日月換新天的英雄氣概。」，以此可見民族英雄的重要性。

相對於德國反觀日本，日本對人類的貢獻則寥寥無幾，且基本上是一個沒有英雄人物的國家 （在失去雇主的武士道的所謂浪人中，雖或有俠義精神者，但算不上英雄人物）。與世界各民族一樣，日本人民同樣是偉大的人民，但日本沒有英雄的原因主要是日本「神道」。「神道」是從中國移植到日本之後演變而成的日本國家宗教。中國自來講究 「天聽自我民聽」，但是「神道」卻反其道而行，把日本皇帝列為「神道」崇拜尊敬的重要組成，在這體制之下，沒有那一個日本人能高過或超過其皇帝，自然就沒有英雄了，這或是日本先天的致命之傷。

日本自1300年前左右開國以來距今400多年前，徳川家康真正一統了日本江山，之後日本就有了皇帝或類似尊稱的代代相傳，直到1868年，日本皇帝明治決定維新，頒佈了「五政復古」詔書。明治維新使日本從一個封建國家逐步轉變為資本主義國家而開始強大，但強大以後，因為沒有英雄人物的關係，日本總想以擠兌他人的非正當且血腥手段來獲利，走上了對外侵略擴張的軍國主義道路，終於犯下了無法自我糾正的錯誤，其結果是自取滅亡，給日本老百姓帶來了家破國亡的災難。

日本自第二次世界大戰無條件投降以來，現在仍有大批美軍基地與軍隊駐守，日本被框架為美國大盤子內的一個政治、經濟、軍事小盤子的附庸國至今，幾乎日本的一切都須服從佔領國的意旨。不過拜聽命於美國之賜，美國讓日本通過韓戰與越戰置辦美軍軍需等優惠方式，從而使日本的經濟得以迅速發展，成為強大的經濟體。

20世紀60年代價廉物美的日本汽車和80年代品質創新的電子產品得以快速進入美國市場，後來讓美國相關產業難以招架，所以正當日本的經濟發達到了連自己都天真地以為可以向美國說不的虛榮之際，也是拜美國之賜，在1985年美、日、德、英、法簽訂的廣場協議之下，日元被迫大幅度升值，日本產品競爭力遽然下降，而1988年的 巴塞爾協議更對日本的金融產生巨大破壞，它們讓日本經濟失落了何止30年，迄今仍難恢復元氣。

戰後日本人民的勤奮工作和資本家的追求效益是舉世聞名的，數十年來他們為日本積累了不可一世的大量財富，不過比起中國改革開放之後30多年的財富積累，還差了很多。在新冠病毒蔓延全球開始收縮之際，全球經濟成長放緩，IMF預測日本是2023年全球主要經濟體之中經濟成長最慢的，日本2022年GDP為5兆美元左右，僅約為當今世界第二大經濟體中國2022年GDP（18兆美元左右）的28%，而居第四大經濟體德國2022年的GDP約為3.85兆美元，日徳兩國GDP相對差距不大。

同樣是第二次世界大戰的戰敗國德國，早在1970年當時的總理布朗迪代表德國，在波蘭集中營遺址向因德國侵略而受害的數千萬無辜平民（尤其是慘遭殺害的600多萬無辜猶太人民）跪下告罪懺悔，還說沒有勇氣懺悔其罪行的民族，是沒有希望的民族，知恥近乎勇，可見德國是有勇氣認錯的國家，是個有希望的民族。但是日本迄仍今沒有勇氣或能力告罪懺悔其戰犯罪行，長此以往，日本人民將繼續是難以翻身的附庸國子民，將是沒有希望的民族。

德國與日本的天淵之別，就在於德國勇於認錯，能夠掌握自己的命運，日本原是有機會懺悔認罪的，但機會不等人，可惜日本已再難掌握自己的命運了。

（作者為航太工程師）

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