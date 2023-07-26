從「高考之後有必要打暑期工嗎？」到「大學生是不是應該在暑期打工豐衣足食？」大陸社交平台上，關於「暑期工」的討論聲似乎從未停止。

去肯德基、麥當勞、咖啡廳等餐飲企業當小時工，過去曾是很多學生的選擇。不過，隨著越來越多的00後加入到大學生的行列，這些「較為傳統」的暑期工種正在被拋棄，取而代之的，是各種「花樣百出」的工作。

在小紅書上，不少網友分享著自己的暑假工攻略，水上樂園工作人員、夏令營生活老師、劇本殺DM也都成了這屆年輕人的熱門選擇。此外，還有的網友發起了「足不出戶，悄悄變富」的線上暑假工帖子，羅列了各種靠基本的資料收集、整理、手動整理數據等，就可以通過線上在這個暑假賺錢的方式。

攻略之外，也有網友在發「避坑貼」，指出暑假工種的各種「坑」，以防大學生們上當。比如小紅書上，ID為「蘇木木」的網友，在名為「嘔心整理，暑假工避坑指南」的帖子裡寫道，「木木從初中開始，從工廠餐廳到派單網吧咖啡廳，各類常見的兼職可謂都體驗過了一遍。各位小夥伴一定要記住，先交錢的，都不要相信。」

當然，00後們的暑假工種不只在線上，各種線下的工作也都充滿了樂趣。

本期小酒館，燃次元就和幾位大學生、研究生聊了聊他們的暑期工經歷。

他們當中，有人選擇給在一線城市生活的獨居養寵白領遛狗，成功開闢了「大學生遛狗」業務；有人在暑期做起了帶娃的工作，雖然經驗有限，但貴在堅持；有人看中了網傳「月入過萬」的外賣員工作，而實際下來不過4000元（人民幣，下同）；也有人，因為熱愛，成功當上了「玩偶」，但也因此體驗了真正的「痛並快樂」的感覺。當然，也有人繼續著「傳統」的小時工，但卻憑自身優勢成為了店裡的「銷冠」。

事實上，大學生打暑期工，賺錢只是一方面，更重要的是，他們或憑借自己的腦力勞動，或憑借自己的體力勞動，感受著社會的百態，也邁開了走出校園、走向社會實踐的勇敢一步。

●150元/天的研學團導師

陪學生打點滴到凌晨一點

咕咕 | 在讀研究生 上海

作為一名上海師範類專業的在讀研究生，所剩不多的寒暑假變得格外珍貴。因此，即便今年夏天如此高溫，可以選擇在家吹空調的我，還是抱著試試看的心情，打開了求職APP。

讓我又驚又喜的是，在求職APP還沒刷幾條，就看到了對口專業的暑期招聘——某研學團急聘研學導師，任務是配合其他老師一起確保行程順利進行，工資是150元/天。

這樣的機會當然不能錯過！

在投遞簡歷後的第二天，我就接到了研學團的電話。但讓人疑惑的是，這樣的職位竟然不需要面試，只是發了幾個培訓視頻，就讓我上崗了。後來我才瞭解到，招聘來的暑期工都是研究生學歷，大家都沒有經過面試，而我是唯一一位本專業的兼職導師。

我所就職的研學團，有北京、上海、香港等多個研學路線。我們正式工作的第一天，來上海的就有5個團，每個團大概有40個學生。據團隊負責人介紹，這樣規模的上海研學團會組織四期。人數多、路線長、溫度又高，我們的工作強度就變得非常大，有些暑期工在第二天就「跑路」了。

得知我在研學團打工，我身邊很多朋友的家長都來找我瞭解真實情況，包括「要不要報研學團」「對孩子有沒有用」等。

從個人感受出發，我的建議是不要報。以我所在的團為例，孩子們基本上已經成年，相對比較好管理。但這種情況下，依然有學生在研學途中病倒。我看管的有兩個學生，晚上高燒到40度，一位是父母連夜買機票，當天就讓孩子回家了；另一個是我陪著，去醫院打點滴到凌晨一點。

如今，我已經從研學團離職。回顧這段短暫的經歷，自身能力得到了鍛煉，也瞭解到了更多研學行業的「內幕」。希望接下來的寒假，也能有新的收穫和體驗。

茜茜的跑外賣記錄。（來源/茜茜提供）

●衝著「月入過萬」送外賣，其實就4000元

茜茜大二在讀 南京

跑外賣才半個月，我就已經萌生退意。

暑期工選擇送外賣，一是因為和朋友約好了晚上去擺攤，白天的時間能做的工作不多，二是總聽說外賣員收入高，跑得好的話可以月入過萬元，所以想來試試。

但實際一跑，才發現不是那麼回事。

我跑的是餓了麼的蜂鳥眾包，現在的外賣騎手基本上都分眾包和專送，區別就是眾包類似兼職，註冊之後想跑就接單，專送的話就有點像全職打工，有上班時間要求。我為了方便，就跑了眾包。

跑外賣說起來簡單，接單，然後將產品送到客戶手裡。但其實其中門道也挺多的，我還算是一個比較用心鑽研的人，琢磨了一下，決定先跟著系統指派單跑、熟悉商圈，熟悉了之後，就自己給自己規劃好路線和區域，接2.5-3公里區域內的活兒，接著就是上線等單就行。

一開始，我每天只能跑13單，後來慢慢熟悉了，現在一天能跑30單左右，收入的話，大概是一天150元的水平。

也是真正開始跑了之後，我才發現其實送外賣並不簡單，所謂「跑得好月入過萬」基本上都是非常熟悉商圈，然後速度非常快的騎手。我所在的南京，基本上平常的外賣員跑單收入都是6000元左右，慢點的話可能4000元左右。

按照我一天30單、150元收入的情況，一個月就算做滿30天，也是4000元左右，剛入行比較慢的水平。

而且我原本打算白天跑外賣，晚上和朋友一起擺攤，但真正跑下來才發現，跑外賣要賺錢還得靠時長來堆，現在我每天從早上10:30跑到晚上10:30，只中午休息兩個半小時左右，幾乎全部時間都投入到跑外賣了，和朋友一起擺攤的計劃也就無法實現了。

不過送外賣一直在城市裡跑，也讓我經歷了很多。

比如7月19日那天，南京大雨，我第一次經歷了淋雨送外賣，有一單找商家花了10分鐘，好不容易拿了外賣從商家出來，大雨裡我完全找不到自己的車子，又轉悠了10幾分鐘。不過還好顧客也考慮到天氣原因很體諒我，最後超時了也沒責怪我。

7月21日，有一單取單遇到了一個聾啞人騎手，最開始服務員很忙沒注意到他在打手勢，我也沒理解他是聾啞人，後來我取餐時順便跟服務員說了他的取餐碼，我倆才取到餐去送餐，我也瞬間感慨每個人都很不容易。

不過外賣作為服務業，也會遇到一些不太友好的客人，比如有一單我送上門，顧客的朋友接手的說放桌上就行，結果一會兒顧客又打電話、態度很差地質問我「外賣在哪裡」；還有一單我超時了一分鐘，顧客就打電話問我怎麼送得這麼慢，送晚了她還怎麼吃，等等這樣的情況也多有發生。

雖然這次暑假跑外賣沒跑多久也沒掙到多少錢，但也會是我人生中一段難忘的經歷。

●遛狗打工，我用「清澈且真誠」賺錢

張揚｜大二 山西

對於即將迎來的2個月暑假，在想辦法掙錢和躺在家裡被老母親「言語鞭策」之間，我毫不猶豫選擇了前者。

暑假一開始，我就敏銳地嗅到了商機。

在抖音上，我幾乎每天都能刷到大學生用證件換「遛狗權」的視頻。剛開始我只會跟著視頻傻樂，可刷的多了，我突然意識到，之所以這些有狗家庭願意相信一個素未謀面的大學生，除了大學生的「真誠」之外，更主要是因為，現在很多人忙於工作沒有時間陪寵物散步。

既然需求這麼大，那為什麼不用「清澈且真誠」的大學生身份，兼職遛狗，賺個零花錢呢？

說幹就幹！我簡單在閒魚上發了「大學生幫忙遛狗」貼，一方面為了掙點小錢，另一方面也是喜歡狗狗，所以我遛狗的定價就隨意的多，暫定了一小時收費20元（四公里以內），如果狗狗非常可愛，我還會主動減免一部分費用。

得益於大學生「清澈且真誠」的形象深入人心，我的帖子剛剛發佈，後台就有顧客主動私信我。一般而言，溝通清楚時間和地點，單子就順利接到手了，接下來，只需要發揮我「擼禿小狗」的實力，最後把狗狗平安送回即可。

不過，遛狗也不是那麼好幹的。不僅要挑戰去溜容易撲人的大型犬，有時還會碰上狗狗突然拉肚子等突發情況，也要隨機應變。而天氣熱了，訂單也並不穩定，要想賺更多的錢，我還需要思考怎麼更好地把自己推銷出去。

而在這個過程裡，我不僅體驗了「帶薪擼狗」的快樂生活，還把寵物店的遛狗服務學的「有模有樣」，漫漫暑假，好像也不那麼難度過了。

●成為「熊二」，讓我實現兒時願望

熊二 | 大一學生 蕪湖

我從小就特別喜歡去遊樂場或者那種綜合性的大商場，一是有好吃的好玩的，二就是可以看到各種IP的人扮玩偶。

從國內的喜洋洋和灰太狼，到國外的迪士尼公主，儘管知道它們都是「假」的，但我依舊樂此不疲的和它們合影，並一心想「成為」它們。

後來隨著年齡的增長，慢慢地知道，其實「做」這種玩偶特別辛苦，不僅玩偶服裝重，夏天更是熱的難以忍受。但也是因為如此，我越來越想體驗一下，想親身感受一下這種不易。

直到今年五一假期前，我看到了家附近的方特樂園在招聘穿玩偶服的兼職，興奮之下我就跟朋友一起報了名。

之後就是面試，面試人員會讓應聘者模擬怎麼招待小朋友，以及跟小朋友玩遊戲時是不是放不放的開。可能因為我和朋友從小就喜歡人扮玩偶，對他們的一舉一動都比較熟悉，便都順利通過了面試。

面試通過後就是根據你的身高體重，來決定適合扮演什麼樣的玩偶。我當時被選上扮演《熊出沒》裡的熊二，並有演了《熊出沒》大電影的演出，排練了很多舞蹈動作。

所有前期準備工作都結束之後，終於到了五一假期。雖然剛剛五一，但我們老家蕪湖已經蠻熱了，再穿上「熊服」，瞬間就是一身汗。

不過在園區裡「轉悠」的時候，看到小朋友們都特別熱情的跑過來和我合照、互動，這種辛苦就一下子被快樂衝散了。

就是那種「痛並快樂著」。

當然，收入方面，我覺得還可以。一小時15元，中午有午休，一直能休息到下午四點多才上班，而且休息時間也是算工時的。同時，園區還負責午餐。

熱是熱，但並沒有很累。如果碰上熱場，一天下來能賺個150元左右。

可能因為我的表現比較好，五一假期結束之後，園區就和我提前「預約」了暑假的時間，希望我暑期可以繼續做「熊二」。

我當時欣然同意了，畢竟又能賺錢又能做自己喜歡的事情，這樣的工作可不好找。

●暑假在KCF打工，險成「銷冠」

琦琦 | 大二學生 瀋陽

我這個暑假過得可比上學累多了。

為了在畢業找工作的時候能有一份拿得出手的簡歷，我早早就聯繫好了一家互聯網公司當實習生，但實習工資一天才150元。為了兼得「詩和遠方」，還有「眼前的苟且」，我決定再找一份兼職暑期工，賺點小錢。

想法誕生之後，去KFC打工成為了我的首選。一方面是離家近，另一方面則是排班比較自由。

成功應聘之後，我便開啟了每天下午5點結束實習工作，再到家附近的肯德基從6點工作到晚上11點的生活。倒不是我有多拼，而是就算不去KFC兼職，我也是在家熬夜玩遊戲，現在反而在一天的「腦力＋體力」勞動後，實現了回家沾枕頭就能睡著的願望，睡眠質量變得特別好。

而除了睡眠質量提升，我還解鎖了自己的銷售技能。

KFC的崗位主要分大廳、前台、總配和廚房四個，固定員工的崗位相對比較明確，但像我這樣的暑期工就比較「機動」了，一般就是「哪有需要往哪搬」。而我卻因為在前台期間銷售業績突出，而被固定在了前台崗位。

事情是這樣的，為了給消費者提供更好的品質和最佳口感，KFC的所有產品在陳列櫃中的存放時間都是有限制的，一旦超時就要做廢棄處理，如果廢棄產品過多，就會影響門店的經營數據。

因此，前台需要在某種產品即將達到時效時，盡量多地去銷售該產品。而我每每在經理通知前台需要盡快銷出某種產品後，就化身無往不利的推銷小能手。

有一次，蛋撻和湯品兩個產品都面臨廢棄危機，我一邊向小姐姐安利新口味的蛋撻，一邊勸30歲左右的消費者喝湯養生。很快，這兩個本來有廢棄風險的產品，被我賣空了。急得後廚大喊「別賣了」。

除了「臨期食品」，對於需要衝業績的新品，我更是鉚足了勁兒「賣賣賣」。

每當規定時間內衝出高業績，經理就會讓其他員工停下手頭的工作，給我來個「愛的鼓勵」。

說實話，當有節奏的掌聲響起的那一刻真挺「社死」的，但也在初涉職場的時候感受到了「一分付出一分回報」的喜悅。

●暑假工「帶娃」，賺得都是辛苦錢

小川｜大二 武漢

很早之前我就曾在抖音上刷到過「暑假陪玩」相關的短視頻，那時便大概瞭解這項工作的內容。考慮到自己很喜歡小孩，且這份工作還可以賺些零用錢，我就在閒魚上發了一個「按小時限定帶娃的」帖子。

今年七月初，我現在的僱主姐姐私信了我。

對方告訴我，孩子的姥姥打算回老家，問我是否能過來「暑期帶娃」陪玩兩個月。在線上簡單溝通後，第二天我就到她家進行了「試帶」。「試帶」的那個下午一切順利，兩個孩子都很乖，我也覺得自己可以勝任。

於是，第三天，我收拾了一些簡單的行李後，就住到了她家，正式開始我的暑假陪玩工作。

可當一切步入正軌後，我才發現是自己太天真了。剛去的那幾天，僱主姐姐因為一些事情很少在家，所以平時我就跟和孩子以及他們的外婆相處。孩子外婆先是把我當成「保姆」，讓我打掃主臥、打掃客廳，洗小孩的衣服，洗大人的衣服，承擔了一系列的衛生工作。

不僅如此，小孩的外婆可能是因為此前承擔了大量的家務，所以心情不太好，再加上我們年齡差距比較大，跟我說話都愛答不理，也不太想讓我吃飯。被「冷落」的那幾天，我多次萌生了跑路了念頭。

好在這樣的日子沒過幾天，僱主姐姐就忙完事情回家了，我才回歸我的本職工作「陪玩」。但這項工作的難度，也遠超想像。

從7月初開始工作到現在，我沒有休息過一天，作息更是比我在上課的時候都規律。

每天早上7點起來，自己洗漱後，幫助哥哥洗臉、刷牙、吃早飯（此時弟弟一般是外婆在管）。然後幫他收拾書包送他去上興趣班。哥哥上課時，我就在外面等著，課程結束接他回來吃午飯，午休後再送他去上下午的課。吃過晚飯，我會再陪他們出去玩一會兒，睡前還要幫他們洗澡。

而帶娃這項工作之所以難，就是因為「人類幼崽」似乎有無限精力。每天兩個男孩子總有吵不完的架，一天之內我要幫他們換無數次衣服，講無數次繪本，晚上出去遛彎，為了緊跟他們，我能走一萬多步。

打這份工之前，我在姥姥家也曾親自帶過一段時間年幼的表妹，她是一個很聽話的小女孩，也讓我「誤認為」帶孩子是一件非常簡單輕鬆的事情，但這次的經歷讓我意識到，帶娃真的好難。

按照我和「老闆」的約定，兩個月的帶娃、陪玩任務結束後，我大概能收到1萬元左右的報酬，我原計劃拿到錢後就換一部新手機，再旅遊一趟。但現在，我決定把錢全部存起來，因為這錢賺得實在太辛苦了，我根本不捨得花。（呂敬之、曹楊、馬舒葉、謝中秀、張琳、李欣、高宇哲/燃次元工作室）

（本文來源：燃次元公眾號，ID:chaintruth）