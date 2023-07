我還要寫夏瀛洲的幾件事,閱兵撞機、86海戰、平潭、繆德生,越海中線。

要寫的時候,我又看到夏珍在19日寫的文:「那些翱翔天際的浪漫。」,懷念她的妹夫葛廣明。這文很好,我就與夏聯繫,談了很多的故事。

閱兵撞機的是張甲,他在洛杉磯,他寄給我一張照片,說:「你找得到夏瀛洲嗎?在我左後的。我與夏共事多年,他是一個正直的北方漢子。」

可我還沒見過張甲,根本不知哪個是「我」。他說:「至今至少有6位已去世。在我後上方是我的另一位隊員周文●,中將副總司令後退休。」「謝謝你的論述,我是會投你一票的讀者。」

我以前一直想跟張甲見面,在張立義葬禮上我看他送了花圈,我問習賢德說可否見到他,後來在Line聯繫上了,我們談了1964年10月10日閱兵,他飛機撞到中廣電台塔的事。那個塔是放送煽動起事殺人的地點,現在是228紀念館所在。

今年該紀念館又說,「以無比沉痛的心情」發表悼文:「今天台灣史上的壽星──沈一鳴將軍。

中華民國第27任參謀總長,1957年的今天(3月30日)出生於台北士林。他的祖籍是中國江蘇,但他在台灣落地生根。

他是唯一進入二二八事件紀念館參觀的將軍。他青壯有為,空軍官校正期班第一名畢業。曾參與大漠計畫,也是幻象兩千戰鬥機交機第一批種子教官,首席試飛官、領隊。他曾留學美國空軍戰爭學院。

如此有為將領,卻於2020年1月2日空難殉職,是台灣一大損失。

台灣有幸得此人,

台灣不幸失此人!」

沈一鳴當年來這個「日本神社」時,他該不會想到他的學長張甲,就是把這個放送玉音的廣播鐵塔給砍了的人吧。

我寫的史話是:

2015年7月4日紀念抗戰勝利70周年,在湖口的閱兵式上,由於天氣狀況不佳,氣流紊亂,經國號戰機第一梯隊通過時,最左側一機,一度機鼻揚起,大幅左傾側近90度,幸好後來拉正。當天雲幕高度符合可以做空中分列式的1500呎下限,但由於上空有不同氣流匯集,加上前方機隊的尾流,使飛機都難免晃動。

這種尾流影響在民國53年的國慶閱兵就發生了撞機的事,那次是最大規模的閱兵,也是生聚教訓,準備反攻,士氣高昂,中美協防關係最密切的時期,閱兵也成了每年提振反攻士氣必行的儀式。該年第七艦隊及關島的美軍B57飛機都來參加。當時的大閱官是郝柏村,當天也是天氣不好,只有兩千呎的雲高,那次空中共有100多架軍機參加分列式接受蔣總統校閱。有空軍將領說如此全機登空,全不帶彈,很危險,共軍一打過來,完全無法應付,但夏瀛洲說當時制空權全在我們手裡,不足為慮。

夏瀛洲當時是剛放F-104機單飛,才飛了80小時,就參加閱兵。

但當時兩千呎的雲高,天氣也不好,機隊從五指山過來,沿淡水河飛到閱兵台前,本來分列式是正對著總統府而來的,那年改為沿重慶南路由西向東飛。飛機是以4架菱形編隊受校,F-100超級軍刀機之後就是空軍第三大隊的16架F-104A/G。這個大隊駐清泉崗,以4個4架分隊做追蹤隊形通過閱兵台。由於避開尾流的關係,一架是比一架低,後面的分隊要比前面的分隊要矮一個距離,在這樣延遞下來,那F-104已經非常低了,大概只有4層樓的高度。所以F-100上就有人擔心說,F-104這樣可能會出事情。夏瀛洲是在第一分隊右翼二號機,他已看到景福門與機平行了。

隨後的三分隊,領頭的一號長機是林鶴聲少校(空官34期),二號右僚機是黃東榮上尉(40期),後面三號機是王乾宗上尉(38期),四號左僚機是張甲上尉(39期)。到了新公園上空,張甲的這架機,左翼撞到了中國廣播公司天線塔,就是在今天的二二八紀念館上方。該機當場左翼襟翼和半截副油箱被削斷,左翼的翼根和機身連結處出現嚴重裂縫。

中央社剛好拍下了半截油箱被切開,一片黑油灑下來的鏡頭。下面受校的陸軍官校生,都聞到汽油味,身上灑了汽油滴,很快就揮發了。油箱落地在氣象局前砸死了3個人。

當機隊離開台北市上空後,三號機王乾宗就轉到張甲四號機左下方觀察其傷勢。後面的第四分隊,長機孫平少校,三號機是唐飛少校,四號機是詹鑑標(40期)。孫平就叫王乾宗歸位,由他來監看就好,I will chase him。王乾宗回位時,可能還看著出事的張甲飛機,沒注意上面,一頭就撞上了前方林鶴聲長機的機腹,兩架飛機立刻爆成一團火球,火煙和碎片還打在二號機黃東榮機身上。飛機掉在台北縣土城德霖技術學院附近坡地。夏瀛洲在前沒看到撞機,只聽到後面的美機呼喊:「Watch Parachute!……」。大家都看哪裡有降落傘。張甲還以為是叫他跳傘,準備去按彈射鈕。

王乾宗回位時是由張甲左翼下方小坡度右轉,不慎撞及正在右轉中的長機林鶴聲。張甲的飛機撞傷後操縱極度困難,必須以方向舵及駕駛桿壓坡度維持慢速飛行,到了桃園機場及新竹機場均無法降落,因為南部來的飛機都是呼叫低油量請求落地,不得以張甲只有沿海岸線向CCK飛行,若是油量不夠空中熄火,只有跳一途,飛機左翼一直抖動得厲害,到了新竹外海,他想把半個翼掛載油箱ejection彈射拋擲,但是又怕撞擊時機件損壞,拋擲時恐把裂開的左翼也扯掉。他就一手著按彈射椅鈕準備。結果幸好左副油箱一甩掉,飛機如釋重負,左翼也不抖了,他就飛回了清泉崗基地。飛機安全落地後,美國洛克希德公司的顧問跑上來說:「張上尉,你不是一人飛回來的。You are not alone.(也有說是:「Someone on your shoulder.」)意思就是上帝同你飛回來的。

張甲看了我文,說:「你發表的有關空軍的故事,我都曾經拜讀過,有關F-104部分我相信,飛過該機種的飛行人員都能看懂。部分可建議修正的是:黃東榮是官校40期,(不是38期),另外第四分隊中孫平是長機,二號機不詳,三號機是唐飛,四號機是詹鑑標(40)。F-104的機翼掛載油箱,是以ejection 彈射拋擲,非manual。」