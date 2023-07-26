2023年6月瓜地馬拉第1輪總統大選，由「全國團結希望黨」（UNE）的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）與「種子黨」（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）出線。

托瑞斯要爭取思想政治保守階層的選票；阿雷巴洛要爭取中間偏左派的支持，除此之外，兩人的親中親台立場也大不相同。托瑞斯強調，若勝選將強化和台灣的外交、商業關係，並提出成立稅制優惠經濟特區的概念，預計吸引台灣企業前去投資。阿雷巴洛則與其他中美洲國家路線雷同，拋出親中主張，承諾勝選後要拓展與中方的貿易關係等。瓜地馬拉選舉爭議讓各國十分緊張。

世界各國關注瓜地馬拉選情，瓜地馬拉是中美洲人口最多的國家（1700萬），在拉丁美洲，唯一與台灣維持外交關係的國家。對台灣來說，這次恐怕又是一個民主與專制；親中親台派的選擇，現在瓜地馬拉選情緊繃，台灣跟著繃緊神經。

貧窮、犯罪、移民、民主困境

瓜地馬拉陷入選舉爭議，兩方陣營各出奇招，各項阻撓選舉過程的動作頻傳，阿雷巴洛選情陷入了困境。除了有檢察官尋求將阿雷巴洛所屬的種子黨停權，政府調查員搜查種子黨辦公室，據稱是為了尋找創黨過程中違規行為的文件。檢察官還兩度派出調查員搜查最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal, TSE），促使最高法庭發布禁制令以保護選舉。但是根據瓜地馬拉選舉法，任何參加選舉的政黨在選舉期間不得被禁止。

瓜地馬拉1700萬人口，其中有一半的人口從事農業，GDP全球排名第66，經濟不算太好，然而瓜國最大問題不是貧窮、經濟困境而是高犯罪率，根據統計，在世界犯罪率排行中，排名第26位。

瓜國選舉通常與犯罪掛勾，今年選舉過程中，選舉法院因騷亂取消了兩個城市的投票。取消投票是為了確保聖何塞德爾戈爾福市、聖馬丁薩波蒂特蘭市選民的安全，確保人民在第二輪總統選舉當天能夠履行投票權利。現在瓜國政府為了預防8月選舉可能出現的暴動與犯罪措施，甚至推出了禁酒令。

除此之外，毒品貿易在瓜地馬拉的經濟中發揮著決定性作用，非法活動不僅嚴重影響經濟，而且嚴重影響整個國家的政治環境，因為某些地區完全被毒販所控制，這些毒販透過政治、選舉取得政權，監控毒品生產鏈。像是瓜國前總統奧托•佩雷斯•莫利納過去曾經因從國外進口毒品時在海關簽發假文件而被判入獄16年。

美國雖然已將部分具有毒品背景的候選人列入黑名單之中，但是這次美國沒有像干預宏都拉斯那樣干預瓜國的選舉。

瓜地馬拉選舉出現一些矛盾現象：普通公民厭倦政治中的同一群人，認為所有這些政治人物都是民粹主義貪腐分子。另一方面，選舉缺乏公正、公平的機會，導致一半以上有投票權的瓜地馬拉人乾脆選擇不投票，不相信任何人，認為無論結果是誰掌權，普通公民都不會因此而過上更好的生活。

對此，每個瓜地馬拉總統候選人掌握了民意，托瑞斯強調女性執政、維持國家秩序，嚴厲打擊犯罪，尤其是托瑞斯打著女性執政，並且拿著鄰國宏都拉斯當例子，這點很受歡迎。至於阿雷巴洛陣營，由於瓜地馬拉選舉模式與其他拉丁美洲國家類似，選舉競爭發生在反對拉丁美洲中左翼的保守派與寡頭派之間。瓜國約有40%的選民支持阿雷巴洛，尤其是厭倦右翼持續腐敗的年輕人與中產階級。

對於下一任瓜地馬拉總統來說，治理瓜地馬拉不是一件容易的事。瓜地馬拉民主化30年，隨著西方社會與政治模式在拉丁美洲許多國家所謂的完全民主化，內部競爭延伸到最高國家職位的鬥爭。

選舉期間，托瑞斯、阿雷巴洛兩人對於親中親台立場不同，不排除這兩個人都會因為利益，與台灣決裂並與中華人民共和國建立外交關係。 總統蔡英文誇讚「台瓜邦誼永固3000年也不為過」的關係，是否會因一場選舉，政府改朝換代，而一夕之間瓦解？外交部皮得繃緊。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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