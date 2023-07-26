主計總處將於28日（周五）公布第二季GDP概估，今年適逢總統大選年，經濟的好壞攸關人們對執政黨的評價，在這個情況下，政府統計尤需超然獨立，而在眾多指標中，以經濟成長率最為各方所關注，所謂保一、保二也早已是街談巷議的話題了。

儘管多數人不明白GDP這個複雜的統計體系，但都懂得什麼是保一、保二，而這也是問題的所在。何以說這是問題的所在？因為儘管不了解GDP，但民眾很容易憑感覺、情緒來評判GDP編得準不準、有沒有政治考量，加以過去20多年政府曾有若干該公布的統計，忽然以各類奇怪理由喊停的紀錄，這些往事自然也會加深今天人們對統計的疑慮。如今適逢選舉，朝野攻防如火如荼，而數字正是攻防焦點，因此，為取信於民，政府統計的編算必須格外審慎，不得有半絲政治顧慮，否則勢將重創政府統計公信力。

周五公布的是第二季經濟成長率，今年5月主計總處樂觀預測第二季將終止連兩季的負成長，轉為正成長1.82％，全年經濟成長仍可保二（2.04％）。然而，6月中央銀行認為全球仍面臨諸多不確定性，下修我國今年經濟成長預測至1.72％，這說明景氣沒有先前判斷的這麼樂觀，第二季經濟成長必然是不如預期。

GDP生產面是由工業、服務業及農業的生產毛額組成，支出面則是由民間消費、民間投資、政府支出及出進口所組成。長期以來出口榮枯是影響台灣經濟的最重要因素，在全球景氣低迷，加以美中貿易摩擦加劇，供應鏈重組方興未艾，俄烏戰爭未止的大環境下，今年第二季台灣出口僅1,044億美元，比主計總處的預測少了近30億美元，相當於新台幣900億元，這不是小數目，勢必拉低第二季的經濟成長率。

其次，過去幾年堪稱GDP中流砥柱的民間投資，受全球景氣混沌不明影響，今年以來廠商對於投資擴廠普遍觀望，也因此第一季民間投資出現六年來首次衰退，從半導體設備第二季進口衰退3成、資本設備衰退近兩成看來，民間投資依舊不佳，再由兩者減幅遠高於第一季看來，情況應該比主計總處5月的預測還差。

或許有不少人把希望寄託在疫後報復性消費，而消費也是構成GDP的重要動能，依經濟部所估的零售、餐飲營收看來，第二季國內消費不錯，而占民間消費一席之地的海外消費成長更驚人，第二季平均每月出國旅行者逾80萬人次。不過，要注意的是，海外消費大幅成長雖然會推升民間消費，但卻推升不了GDP，因為赴日本、韓國的消費一方面計入民間消費，另一方面也要計入服務輸入，而輸入是減項，如此一加一減，對GDP也就沒什麼提振作用了。事實上，這個算式很合乎常識，試想國人在日、韓當地的花費自然是活絡了日、韓經濟，對台灣哪能起什麼作用？

在國際觀光這個領域裡，能帶動台灣經濟的是國外觀光客來台，來得愈多，對台灣的住宿、餐飲、旅遊及休閒娛樂服務業大大有益，自去年底國境解封之後，來台旅客是有恢復，然而與出國人潮相比，遜色不少，第一季平均每月37萬人次，第二季每月約50萬人次，與疫前每月經常逾百萬人次相比，有很大的差距，全年能否達到政府所訂的600萬人次目標，仍在未定之天。外國人來台觀光的花費在GDP裡屬於服務輸出，若能提振，對經濟成長頗有幫助。

而過去對GDP極有貢獻的三角貿易，也就是「國內接單、海外生產」，由於8成的海外生產地點在中國大陸，隨著美中貿易摩擦，我國海外生產比率逐年降低，去年降至49.9％，三角貿易淨收入也跟著降1成，今年第二季海外生產比續降至47.4％，這告訴我們，三角貿易的表現也很難樂觀，依此情勢研判，未來想再以三角貿易來推動經濟成長，已不太容易。

綜觀外貿、生產、投資、零售及國際旅行等總體數據，第二季經濟成長率保一已不太容易，正成長或有可能，仍待主計總處的專業評估，盼望主計總處能秉持超然獨立的精神編算此次GDP，不宜也不需有任何的政治顧慮，果能如此，政府統計公信力才能贏得國人的尊敬與重視。