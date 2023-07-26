網紅丁特在直播節目中，屢以在野黨為攻擊目標，可謂是綠營的側翼，但日前卻一改常態，對民進黨發出了強烈的批評，除了狂譙蔡英文政府及數發部「詐騙」外，更直指賴清德「裝窮矯情」。

此舉引發了網上的熱議，不少人拍案叫好，但卻激起了大批綠營網軍的圍剿，併力交攻，逼使得他不得不出來發文「道歉」，強調他是「自己人」，並懇請網軍手下留情、放他一馬，且承諾未來一定不敢再批評民進黨政府。

綠營網軍的凶悍，早已是聲名遠播、劣跡斑斑，連賴清德都曾經承受不起，頻頻求饒，「網軍出征，寸草不生」，的確是名不虛傳，這也可看出綠營網軍的無堅不摧，早已是台灣民主社會的一個毒瘤了。

丁特是網路紅人，衣食皆仰賴於網路，為生計起見，所謂「都是混口飯吃的」，不得不發文「道歉」，並「誓死效忠民進黨」，儘管讓人覺得缺乏骨氣，卻也讓人不得不對綠營網軍威勢，凜懼萬分。「千夫所指，無疾而死」，更何況是大批網軍的出征，真的是沒有多少人能夠承受得了的。

但是，丁的發文，雖說是「道歉」，但卻也讓人覺得是別有蹊蹺的，他沒有針對其批評內容的「不實」道歉，而是為自己的批評態度求饒，在我看來，當然不是真的認為自己不應該批評民進黨，而是一種幽默的反諷。這點，從他在貼文下附加的自注，「請大家記取阿特這次受到的教訓，在一個民主制度健全的國家，一定要好好的監督在野黨」，其實是不難看出來的。

世界上沒有任何一個「民主制度健全的國家」，是以歌頌執政黨、監督在野黨為「正道」的，可台灣這個社會卻是偏偏如此「有志一同」，走上了這樣的歪路。丁特的確是相當「幽默」的，但是，在「幽默」的外衣內，其實隱藏著無比的辛酸與悲哀。在台灣這個社會，真的是不能對民進黨有任何批評的，丁特不能，其他人你就自己看著辦吧！

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