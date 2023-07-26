自韓國總統尹錫悅執政以來，一直採取強硬的對北政策，以美韓日三國的軍事結盟逼迫北韓國務委員長金正恩選擇「和」或「戰」。然而，金正恩一絲不為所動，寧可全力一戰。

北韓勞動黨副部長金與正連續砲轟並警告美國和韓國後，北韓果然採取具體「報復」行動，繼3天前向東海發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），22日又向西海發射數枚巡戈飛彈（SSBN）。今後北韓的一舉一動將會影響東北亞的安定與局勢變化，國人不得不睜大眼關切事態的發展。

22日美國參謀首長聯席會議主席密利也認為目前兩韓關係不妙，並立即發出警告聲指出，北韓頻繁發射的飛彈威脅非常具有現實性，朝鮮半島已進入數日內發生戰爭的可能地區。似在強烈暗示，北韓正準備不惜與美韓一戰。

其實，金正恩早已認定與尹錫悅展開對話無望，並且沒有什麼可獲得的利益。因為，尹錫悅不僅相信美日韓軍事聯盟可遏阻北韓的核試，還第二度出席日前在立陶宛舉行的北約首腦會議，積極拉攏更多北歐國家共同對付北韓，企圖圍堵北韓自行孤立和無助。

甚至，尹錫悅密訪烏克蘭，承諾總統澤倫斯基繼續堤供武器到俄烏戰爭結束為止等。這一切看在金正恩眼裡簡直不是滋味，好像尹錫悅比金正恩更「好戰」。因此，此刻，一般認為，金正恩不會軟下自己身體採取低姿態主動向尹錫悅認輸。

的確，保守派的尹錫悅上任1年多以來，在外交上，不僅採取與前文在寅政府全然不同的政策，尤其，不再期待中共對北韓的影響力，韓國政府 還進一步靠向美國的薩德軍備，同時對抗中共和北韓。

過去韓國歷任總統都依據憲法規定「促進南北和平統一」，在任期內想盡辦法或派遷密使互訪或親自登陸坐下來協商等，結局總是曇花一現也罷，能給兩韓人民心中帶來一線希望。

不幸，政權輪替後兩韓和平氛圍不再。當然，這與金正恩和尹錫悅兩人「強碰強」的個性有關。兩韓關係越走越陷入險惡之深水區，不僅切斷官方一切對話，連民間來往也阻隔，現代集團董事長玄貞恩有意訪問北韓追念現代創辦人鄭周永，卻被金正恩一口拒絕，主管部門韓國統一部覺得很沒面子。

對於近來北韓三番兩次的發射飛彈挑釁，執政黨與反對黨反應雖一致譴責，但溫度不同。國民之力黨主張，應加強韓美日軍事力量抑制北韓，但民主黨則要求尹錫悅與金正恩坐下來對話，民主黨成了扮演北韓的有力後盾。

韓國明年4月的國會議員選舉是關鍵，一方面選民考評尹錫悅的中期政績，另一方面也是對尹錫悅的「強硬」和文前總在寅的「軟弱」對北政策給予評分與選擇。選前，萬一金正恩玩火，對台灣來說不是好消息。 （作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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