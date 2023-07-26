國民黨723全代會當天的焦點，很明顯不是毫無懸念的通過提名侯友宜一事，而是韓國瑜改變心意選擇出席參加。侯、韓兩人的臨場互動次次都成了各界檢視的焦點，這並不意外，畢竟上回兩人見面發生「國瑜的移動椅子」事件成為檢視雙方關係的指標。所幸，不管韓國瑜基於何種原因選擇出席並與侯多次互動，總能為藍營內部整合發生作用。畢竟，就算是卡卡的互動也好過完全沒互動萬分。

儘管還沒發生，但可精準預期的是侯友宜將迎來自517以來遲到兩個月的民調「慶祝行情」。但「行情」的出現不是莫名其妙，而是部分藍營支持者多少看在韓國瑜的面子上選擇表態支持侯。更為現實的是，透過這種方式增加的支持度始終是有限的，能有個3%左右的增幅已屬不易。因此侯陣營下一階段必須認真思考的問題是：如果侯韓合體就能加3%，侯韓配極為可能一口氣加到10%，那為什麼不這麼做？

促成侯韓配有一個肉眼可見的優勢：完全避免國民黨在年底選戰中被邊緣化的可能。侯韓配的重要性與必要性遠遠大過於要將韓排在不分區首位，或者是拱韓冰選區域立委，一旦後兩者成為事實，不僅對於侯友宜的選情沒有更大的幫助，更可能導致侯友宜找不到對勝選有最大幫助的副手。因此韓國瑜以何種角色介入2024選舉的孰重孰輕務須辨明。

侯韓配若能成形，也將使國民黨更具有在野談判的籌碼。當下「藍白合」、「政黨輪替大聯盟」、「非綠聯盟」、「執政大聯盟」的合作口號滿天飛，卻始終只聞樓梯響，不見人下樓。原因無他，國民黨還保持著大黨的「傲慢」，想用時間熬死白營，而民調已穩居第二的柯文哲根本不可能基於所謂的「下架民進黨」自願棄選總統，這種要求「非常不現實」。

而侯韓配的結果，必將使侯友宜的民調在短時間內追近並可望超越柯文哲，也唯有這種民調的情形發生，才能用形勢勸導柯要「接受現實」。此種操作順序也才能保持國民黨能在各種形式的聯盟下擔任主要角色，而不至於淪為配角陪襯。

打鐵還需自身硬！現階段國民黨方面不管喊出「政黨輪替大聯盟」或「執政大聯盟」都不現實，只有成為民調第二之後才有實力本錢跟民眾黨「叫牌」，這才符合權力現實。侯韓配注定成為國民黨促成在野整合的最後一帖救黨處方藥，再不服用恐怕也只能繼續吃「老三便當」延續在野落魄4年。

附帶一提，沒有侯韓配，那國民黨就要有等著郭柯配反噬的覺悟了。（作者為自由撰稿者）

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