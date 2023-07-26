回應前總統馬英九今年3月底訪陸祭祖，馬英九基金會邀請大陸師生來台參訪，經過了一段台北政壇上的角力，由北京大學黨委書記郝平率領，團員包括北京、清華、復旦、武漢及湖南等大學37名師生7月15日搭機抵台，進行9天16個地點的參訪，已於23日離台返陸。

由於這些年來，兩岸關係冰凍，人員斷絕往來，台海戰雲密布，陸生訪問團在台灣的9天，彼此都很低調，媒體亦不多見報導。

回顧2008至2016年馬英九執政，在「九二共識」基礎上恢復兩岸協商，之後簽訂23項協議，對於兩岸商業與文化帶來深刻影響，台商赴陸投資獲得法律保障，帶動台灣製造業的壯大，且進一步支持了大陸的經貿發展。陸客自由行2011年6月開放，2014年人數突破百萬。兩岸教育交流，2011年9月開放陸生就讀學士和碩博士，來台陸生2014年達到5800人。

當年，大陸同胞滿街走，什麼都買，不說玉飾、珊瑚、茶葉、夜市，光是鳳梨酥一年營業額就高達百億台幣。筆者當時遇見的大陸朋友，幾乎沒有一個人要統一，我們當中有些人主張統一，還常常被大陸朋友「勸阻」，都說「目前這樣子最好」，且多認為「台灣雖然窮了一些」，但是是他們「退休以後最好的選擇」。

2013年「新周刊」出版《台灣：最美的風景是人》，訪談兩岸三地的名人對台灣的看法。筆者舉數例說明當時的情形：

馮侖說：「台灣的媒體很有意思，總是講自己壞，天天批評自己；大陸的新聞以宣傳為主，只講好的，不講壞的。」

蔣方舟說：「台北，的確是舊舊破破的，感覺像80年代的中國大陸，如同一個內陸被遺忘的二、三線小城市。最近幾年，大陸對台灣的溢美令人尷尬，連台灣人自己都問：我們真的有這麼好嗎？」

金觀濤說：「走遍全球的華人社區，最適宜居住的還是台灣。」

香港文化人梁文道說：「有更多的大陸人來到台灣會想，為什麼大家都是中國人，隔了一個海峽就不一樣了呢？有了這樣的相互了解之後，對大陸本身起碼是多一個參考，原來有很多種做中國人的方式，有不同的生活方式、社會、政治運作的方法。」

那時候，陸客來台，普遍最受感動的就是到哪裡都遇見台灣人親切有禮，到處排隊，禮讓老弱婦孺座位。作家韓寒和朋友去寶島眼鏡行，看了半天，沒有中意的，走出門來，裡面的經理趕緊走到他們身邊，恭敬地表示歉意，服務不周，且送上一人一份小禮物。韓寒和朋友震驚，根本不相信這是事實，韓寒說：「此人一定是國民黨組織部派來，做我們工作的。」一對老夫婦來台遊覽以後，在一篇文章中寫到：「咱們上海要趕上台灣的文明，恐怕30年也做不到。」一位大陸同學告訴我，他們一生中最快樂的時光，是在馬英九執政的期間，不論在大陸、在台灣，社會氛圍都愈轉和諧，當然也和胡錦濤的理念有關。然而此情已待成追憶。

自從2014年3月太陽花學運，2016年5月民進黨執政起，至今台灣內部族群政黨嚴重對立，而不少人仇視大陸，經常在媒體上態度傲慢，出言不遜。筆者認為，當一些台灣人開始公然如此對待中國人的時候，對岸的人心不可能不改變，他們的政府也自然跟著轉變。

在這世局紛亂，兩岸關係惡化的時刻，大陸師生訪台，如同攜來兩岸和平一絲曙光的和平鴿，而台灣各方未能有效掌握，以地主身分更多地善待他們，讓他們帶回友善的訊息回到中國，至為可惜。（作者為作家）

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