民進黨是不是「貪汙腐敗」的政權，當然會有不同的意見。國民黨向來是被目為「貪腐」的，但究竟貪腐到怎樣的程度，恐怕也很難歷歷舉證。

基本上，「貪腐」二字，常是訴諸主觀感受的，而且與民眾對政府的信賴程度成反比。世界上沒有任何一個政府轄下沒出現過「貪腐」現象的，即便是「清廉指數」最高的丹麥、紐西蘭，也不過只有87分，不可能完全杜絕貪腐現象。因此，是否貪腐，往往就成了政敵誇張渲染的利器。連兩袖清風，卸任後回歸公寓住所的馬英九，居然被連番告發其貪汙，相較於翠山莊、帝寶大廈的豪宅，真的是讓人情何以堪的了。

通常，如果有重大的「貪腐」事件發生，「清廉指數」肯定是會被拉低的，但是，由於貪腐的技巧日漸高明，其實很多重大的貪腐事件是被掩蓋起來的，如果以「有無發生重大貪腐事件」為據，企圖證明自家的清廉，恐怕是會被人嗤笑的。

貪腐的技巧，可分個人貪贓枉法和集體貪汙兩大類。個人的貪腐容易被查出來，但是，集體貪汙，卻往往是很難察覺的。民進黨的貪腐，其實是技高一籌的，在穩穩掌握住行政、立法、司法大權之後，往往以「立法」的方式，以合法掩護非法，而將所有的證據封存隱藏，不讓證據凸顯出來，這是結構性的貪腐，別的不說，8800億的前瞻預算、8600億的防疫預算、光電案、風電案，哪一項不是疑雲重重的？但是卻都有明白的法律作掩護，且有行政權的掩護、司法權的縱容，當然不會有重大事件爆發出來，但是，你真的相信其中沒有貪腐嗎？

個人的貪腐，容易察覺，危害雖大，但還是能夠抑制；但集體、結構式的貪腐，等於是假公濟私，將國庫當黨庫，其為禍之烈，才是真正可畏的。

中華民國歷屆總統，兩蔣時代到李登輝、馬英九，是否貪腐，當然是無據可查的，但陳水扁夫婦的貪腐，卻是經法院判定，證據確鑿的；蔡英文如何？恐怕也得等政黨輪替後，才能作明白的判斷。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※