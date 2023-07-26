2024大選，這個大局愈來愈清清晰也愈來愈混沌。國民黨主席朱立倫在全代會上表示，國民黨若是重返執政將組成「執政大聯盟」，此話引來熱議。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰更直呼，不理解執政大聯盟。朱立倫看似提出了符合多數民眾期盼的具體方案，其實是頗為權謀的政治算計。

朱立倫所提「執政大聯盟」的概念，就是必須要「團結」所有泛藍、非綠、在野的政治力量，也就是結合所有「下架民進黨」的力量，完成政黨輪替的政治目標。政治科學家伊斯頓曾說：政治學定義係指政治是社會價值的權威性分配。最大在野黨國民黨主席朱立倫就是在做這件政治布局。

最大在野黨主席朱立倫認為所謂的「團結」，就是「權力分配」。身為最大反對黨國民黨的主席朱立倫，就是要告訴泛藍的韓國瑜及侯友宜、非綠的柯文哲、在野的郭台銘：「我才是未來執政團隊的權力分配者」。在這個自詡「權力分配者」朱立倫的布局裡，該未來執政團隊的權力要角，包含：陽春總統侯友宜、行政院長柯文哲、立法院長韓國瑜，以及最大黨主席朱立倫自己。

但是，這個布局的問題在於：民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲，都是黨主席身兼黨的總統提名人，賴清德提民主大聯盟以及柯文哲提聯合政府，都沒有問題，唯獨國民黨主席並非總統參選人的朱立倫，可以提出執政大聯盟嗎？韓國瑜會配合嗎？侯友宜的角色在那？柯文哲會搭理嗎？郭台銘會入局嗎？

現在，在野的郭台銘會入朱立倫「執政大聯盟」這項布局嗎？郭台銘曾經說：自己不求任何職位來協助在野力量完成政黨輪替。可見，郭台銘不會入朱立倫的局；非綠的柯文哲曾說：合作不是權力職位的分配。可以想見，柯文哲不認同朱立倫的理念，也不會入朱立倫的局；泛藍的韓國瑜也曾說：2024大選，自己是啦啦隊的角色，何況，即使是最大在野黨的黨主席，朱立倫提執政大聯盟，恐怕僭越侯友宜若當選憲法賦予的組閣權。在這樣的條件之下，韓國瑜還會甘冒違憲而配合演出嗎？

誠如國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰所言：當務之急，就是要把國民黨總統參選人侯友宜的民調拉高，至少在整合的時候不會被人家嫌棄。也就是：朱立倫提出的「執政大聯盟」若可以成局，前提是侯友宜的民調要拉升高過所有泛藍、非綠、在野的代表性勢力。

身為會計學博士，聰明過人且號稱政治精算師的朱立倫，豈有不懂金溥聰的顧慮？怎麼可能認為：韓國瑜、柯文哲、郭台銘，會加入「執政大聯盟」這個局？事實上，朱立倫這局的盤算，在於訴求所有的泛藍、非綠、在野的選民；身為最大在野黨的黨主席，2024大選這一場仗，他已經盡了最大的誠意及努力；倘若，一戰功成，那麼最大輔選功勞勢必是朱立倫主席，反之，一戰不成，那麼最大敗選責任也不在朱立倫，是不加入「執政大聯盟」的泛藍韓國瑜、非綠柯文哲、在野郭台銘，這三個人才是最大戰犯。

直白地說，「執政大聯盟」是政治精算師朱立倫「完美卸責」的政治盤算，以確保2024大選，可以穩住黨主席的權位。國民黨有這樣自利自私計較自己一畝三分地的黨主席，侯友宜及金溥聰，還需要敵人嗎？

（作者現為新黨輿情中心副主任）

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