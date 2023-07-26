近來根據各家總統大選民調顯示，賴清德仍持續穩居首位；民進黨將國家政體變得如此不堪，撒錢買票、兩岸兵凶戰危、光電取代核電、疫苗、美豬牛進口等，各種政策腐敗、錯誤罄竹難書，反對民進黨繼續執政民眾高達六成以上，何以民調仍能穩居第一？原因是在野勢力分散所致，且在野柯文哲、侯友宜及未表態之郭台銘三人勢力相互抵銷制衡所致。

國民黨723全代會侯友宜發表了義正詞嚴慷慨激昂的演說，也拉起韓國瑜的手，對4年前韓總統大選時未盡全力輔選，表達高度歉意；漢子、禿子、燕子再度合體，呈現一片欣欣向榮展現旗開得勝；但隨即仍有媒體民調顯示，侯還是排名第三，令人至為不解與遺憾

台灣民眾理智與情感之折衝，無法作出合理抉擇對策。事實上，在野勢力所提之重要政策方向一致，例如：反對貪污腐敗政權、兩岸遠離兵凶戰危、調整能源政策、下架執政黨。

大律師陳長文在媒體論壇提出在野整合一組人馬參與總統大選，筆者認為極為可行。本次總統、立委訂於今年11月20日至24日受理登記，明年1月13日投票。距離大選登記日，僅有一個多月，期間極為短促，在野勢力是否能順利整合成型，成為重要關鍵；然而，無論如何未能取得總統大選執政權，所有的政見全部淪為空談。

在野勢力如無法整合，賴清德當選乃自然之理，兩岸關係未來變化只會更加劇烈，各種經貿的挑戰與面臨戰爭風險將更嚴峻。

大多數台灣民眾望治殷切。政治是高明藝術，但不能當騙術；如果一再食言而肥違反做人誠信者，自然會被民眾唾棄。近日，柯與朱對於在野合作之事，似乎都有所期待與保留，似仍留有空間，並未將話講死，期待在野總統候選人能迅速整合，在野合則兩利，提出一套可行策略，以民調最高者代表參選中華民國總統，次高者代表參選副總統；惟有在兩岸確保和平下，台灣方能永保安康、穩定繁榮。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）

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