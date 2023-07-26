2022年《台美21世紀貿易倡議》啟動以來，歷經數輪談判首批協定於今年6月簽署，一舉成為台美斷交近44年至今，結構最為完整的貿易協定。行政院表示該協定具備示範性效果，意即台灣有望與其他國家比照類似模式簽署協定，然而對於進入眾所矚目的CPTPP是否具備足夠助力，未來勢必加劇兩岸的角力戰場。

《台美21世紀貿易倡議》背後反映著美中貿易戰的角力延續，同時亦代表美方在深化台美經貿往來關係的其他嘗試。2022年美國總統拜登宣布啟動《印太經濟架構》（IPEF），創立背景除卻彌補川普退出《跨太平洋伙伴關係》（TPP）導致的損失，同時亦針對經濟實力日益增長的中國進行反制，並且力圖重回多邊主義的政策導向以爭奪亞太地區的影響力；然而當時美國創立IPEF卻排除邀請台灣，早已引起「疑美論」蔓延。如今談判議題被視為高度重疊IPEF的《台美21世紀貿易倡議》，意味美方將更為積極重掌亞太地區的經濟主導權，同時亦代表印太戰略的區域整合將更為縝密。

反觀台灣簽署該倡議，主要在於國際影響力的強化與能見度的擴大，無論是加入CPTPP、與他國簽訂FTA甚或其他區域協定，對外象徵逐日深化的台美關係，以及台灣展示高標準貿易規範承諾，確實皆能增進向其他國家經貿談判的正面效益；然而對於台灣乃至於亞太地區重中之重的兩大協定RCEP與CPTPP，是否有望在我方採取全面親美路線的推進下，取得入場先機，恐怕最終仍須倚賴國際現實的角力與妥協。

RCEP與CPTPP對於亞太地區的經貿整合至關重要，亞洲國家的加入已成大勢所趨。然而RCEP在對岸主導下顯然台灣加入機會渺茫，至於CPTPP，首先申請時程台灣落後大陸，同時RCEP與CPTPP成員國高度重疊，在兩者皆採取一致決的前提下，加入難度不言而喻，只要任一與對岸關係密切的國家聲言反對，台灣則無加入的可能，顯示中國因素對於亞太地區兩大協定的影響無可避免。台灣若欲通過簽署《台美21世紀貿易倡議》來逐步推動加入，綜觀國際政治現實想見無法單純仰賴台美關係。

美國近來官方以降的各界頻繁訪中，透露美中關係的逐步和解已是雙方共識，同時更意味兩大國願意在政治立場分歧的基礎上加強經貿往來，顯示未來諸如此類競合同步的關係，將成為後疫情時代相異陣營的交往進行式。位處地緣政治前線的台灣，加入國際各大經貿整合組織的關鍵，仍在於改善兩岸關係。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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