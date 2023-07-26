英國《金融時報》近日報導，華府政策圈對賴副總統希望能走入白宮的說法表達疑慮，引起政府大動作澄清，還將談論此話題的報導和學者專家貼上疑美的認知作戰標籤。

其實，金融時報的報導內容，是資深專業記者根據查證台美政府官員的意見後所得，絕非刻意要攻擊執政黨候選人，報導的核心在於藉由這個事件，突顯美中關係緊張之際，美國對於台灣大選高度關注，希望台灣的政治人物不要有出乎意料的言行，打亂美國對中策略。不過，長期把維持台美關係友好視為重要政績的執政黨，顯然對於來自美方的疑慮特別敏感。

其實美國對於賴副總統究竟有沒有擔心？民進黨心中有答案，否則過去幾個月來，不會努力透過各種管道，替賴副總統在美國華府塑造新的人設。今年三月，在華府政策圈保守派智庫「詹姆士鎮基金會」發行的期刊上，出現一篇來自智庫的投書，巨細靡遺地介紹當時剛剛通過民進黨提名的賴清德。有趣的是，文章內容向華府政策圈強調，賴副總統雖然曾經自稱是務實的台獨工作者，但是他認為台灣已經是主權獨立的國家，不需要再宣布獨立，強調他未來執政的重點會放在努力建設台灣，而不是追求台獨。

對於美國重視的兩岸關係，在文中更點出賴清德早在擔任台南市長期間，就曾經前往上海進行交流，並且公開表達民進黨的方向是「親中、愛台」，強調賴清德絕非台獨激進派，而是願意向中國伸出友誼之手的溫和派。在同一篇文章，還提到了當年在上海復旦大學的演說中，他公開表達台獨固然是民進黨的主張，但是民進黨尊重人民的決定，如果通過民主程序，台灣民意做出反台獨，甚至最終統一的決定，民進黨也會順應民意，充分接受。

姑且不論這樣的說法，跟台灣人民對賴副總統的認識是否一致，但這篇文章在華府政策圈確實引起討論。更值得思考的是，過去幾年，在美國凡是看到正面談論台灣的文章，總會立刻得到台灣媒體的翻譯報導，但是投書形容賴清德多麼務實與中國交流，讓美國華府放心的重要論述，卻沒有跟台灣的民眾分享？如果台灣人民都能看見執政黨如此努力的讓美國放心，想必大家對美國究竟有沒有擔心賴副總統這個問題，可以做出自己的判斷。

對於長期研究兩岸事務的華府人士而言，一篇文章很難改變對政治人物的認識，但是對於華府還不了解台灣的政治人物以及國會幕僚來說，這篇文章有助於建立賴副總統務實的新形象。而近期在華爾街日報的投書，提出四大安全主張，強調會延續蔡英文總統的路線，並且針對美方最在意的國防安全多所著墨，目的同樣是希望美方了解，他會務實處理美中台關係。

幾個月來努力打造穩健務實的形象，加上在野陣營仍然紛亂不止，美方在難以預測大選可能結局的情況下，對於民進黨繼續執政也更認真的評估。此時，突如其來的「走入白宮」說，又重新提醒了華府政策圈，賴清德曾經有令人擔心的台獨立場。而這也是為何在金融時報的報導中，美國知名智庫戰略與國際研究中心的中國專家布蘭切特，會用「毫無幫助」，來形容「走入白宮」的說法，對幾個月來努力打造在華府新形象帶來的反效果。

其實，賴副總統跟民進黨很清楚，美方之所以會有疑慮，除了賴副總統過去的言行之外，蔡英文總統的執政，被華府視為維持兩岸穩定的關鍵，等於設下了高標準門檻。個人過去的言行，和前任總統的表現，其實才是民進黨不願意聽見疑賴論最大的心魔，因為問題的核心，根本是來自於自家陣營。

作為總是把愛台灣掛在嘴邊的政黨，真的該摸著良心問問自己，聽到美國前總統川普說台灣人搶了美國的工作，主張美國應該對台灣加徵關稅。這樣的言論，難道台灣百姓，聽了真的不能有一絲絲的不愉快？難道支持執政黨的朋友，在平常關注的特定媒體上，根本看不到這件事？

台美關係友好彷彿成了民進黨的禁臠，所以不能讓民眾感覺到美國有絲毫對賴清德的懷疑，問題是，華府在意的，只有台灣能不能繼續維持蔡英文總統的路線而已。想要成為帶領國家的總統，與其花心思避免疑賴論發酵，還不如思考如何替台灣向美國爭取到實質利益吧！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）