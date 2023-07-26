國民黨主席朱立倫在723全代會上拋出「執政大聯盟」，侯辦執行長金溥聰事後說他為此打給朱立倫詢問這是什麼？這段對話，令人好奇國民黨內的溝通狀況，以及朱立倫的真實想法。朱立倫早前對於被金溥聰拱為「球隊老闆」顯得有些抗拒，不過現在看起來，朱立倫已經開始在幹老闆常幹的事，先斬後奏。

朱立倫喊話，國民黨重返執政後要與非綠朋友共同建立「執政大聯盟」。2天後，擔任侯友宜競辦執行長的金溥聰接受媒體專訪時說，「執政大聯盟是什麼？我都不知道」，「連侯友宜也說，朱立倫曾經跟他提過幾次，但侯也不知道朱立倫會在那個結尾的時候講出來。」

朱立倫一直都自稱是「總教練」，希望在選舉扮演總教練角色，意味著他希望由他來掌控國民黨總統參選人侯友宜的選戰步調，不過金溥聰上任後就將他拱為「球隊老闆」，名義上在尊朱，實際上卻是要朱放手策略的執行，轉為專注替球隊籌措資源。

當時，朱立倫受訪就說「不要叫我球隊老闆，老闆是黨員同志」，話說得委婉，但卻感受得出朱、金兩人已經在爭奪選戰主導權。而金溥聰日前親自到雲林拜訪地方派系，更是把自己的任務從文宣議題領域插手到黨中央一直把持的組織領域。

金溥聰對付黨內疑侯論者也是頻繁出招，金雖沒有黨職，卻也一直暗示要黨紀處理；反觀朱立倫，面對異音卻不輕提黨紀。因而出現了侯辦以為自己是黨中央，黨中央卻一直在玩另一套遊戲的弔詭現象。

朱立倫提出「執政大聯盟」，還沒人知道葫蘆裡賣什麼藥，連侯辦都被蒙在鼓裡；尤其當金溥聰說侯友宜是上台前才被朱立倫知會要提這項主張，顯然黨中央跟侯辦已經是各吹各的號了。

現在侯友宜選戰「總教練」一職已經逐漸被金溥聰掌握，金溥聰雖然神神祕祕，但看準時機又會在媒體上出招，朱立倫在總統選戰的角色逐漸被淡化甚至邊緣，這可能讓他開始思考，既然要他當「球隊老闆」，那他就來「認真」扮演這個角色，出手決定球團方針，也不管贏球與否，直接搞一個跨球團的整併，看你總教練要怎麼配合。

朱、金鬥權，外面看戲精彩，但侯友宜的民調已經在存亡邊緣，即便全代會通過提名、黨公職及大老全面力挺，目前民調仍未有顯著爬升。不少選民對國民黨失望的理由之一，就是無止盡、無意義的內鬥，如今看著國民黨又在內部爭奪主導權，想必支持者心都涼了。