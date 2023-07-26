時間有時是解決問題的最好幫手。有些問題深重難決，但時間巨人常最後起關鍵作用，條件具足後，迎刃而解，「水到渠成」就是這個意思。柯文哲也如是說。這是因為凡事發展到一定程度，不無順理成章、自然而然解決的機會，所謂「船到橋頭自然直」是也。

根據民意調查，約有6成民眾希望政黨輪替，所以只要在野形成一個陣營，合推一組人參選，或者選民最後做了乾淨俐落的「棄保」，則可能真的下架民進黨。

眼前景況不是這樣。國民黨是在野第一大黨，沒有退讓當小黨副手的餘地；柯文哲要壯大民眾黨，希望成為立法院關鍵少數，近期甚至出現民調超前的局面，所以大喊「聯合內閣」，大有未來做莊的氣勢，當然也不會臣服於國民黨，更不想被郭台銘併購；郭台銘願賭不服輸，想當總統想瘋了，至今仍在趴趴走。

非綠陣營整合看似一個不可能實現的空想，執政大聯盟像是畫餅充飢，全都無法成真。但是，如果大家有耐心，朝著這個希望前進，不相煎太急，不自毀共築長城的期盼，則最後還是有好夢成真的可能。

所謂「路遙知馬力」，勝負還遠未到判定的時候。比如目前民調不理想的侯友宜，日前放下身段，低聲下氣向韓國瑜說「歹勢」，穩住深藍基本盤的努力有進展。民進黨基本盤都歸隊了，賴清德顯已碰到天花板，上不去；柯文哲失言連連，有多大持久力不無疑問。侯友宜後勢看漲，國民黨人實在不必驚慌，更不必急著獻策要自己的黨開放給其他競爭者展開「互打」門徑。郭台銘尚未宣布參選，若參選必然給民進黨提供更大的勝利機會，何必為他提供破壞大局的機會？

郭台銘當然是一個不確定因素。他仍在臉書表達繼續參選的決心，他自信自己懷抱的信念與原則是正確的，他的雄心壯志看似不可撼動，但他的本性還是一個商人，雖然遇挫敗後常不服輸，但也會精打細算，不因暴衝而去做必定失敗的事。如果在多方努力之後，即使完成連署參選準備，當民調實在拉不上去，勝選希望渺茫，一定不會對著牆頭猛撞。所以，郭台銘獨立參選最後還是有煞車的可能。

柯文哲和侯友宜要比誰的氣長，距離投票還有近半年，馬拉松差不多只跑到1/5，後續變數很多，何況還有尚未正式加入競爭的好手正在暖身，一旦入場競跑，情況將會有重大變化。觀眾真的不必太早對勝負下判斷，參賽者不必認為自己不會被棄，也不必堅持非參選到底不可。在登記參選前，必須掂掂自己的斤兩，再決定是否非參加決賽不可；選民也會做最後判斷，決定選票集中在誰身上才能拉下可惡又危險的民進黨。

下架民進黨已成民意主流，更是在野的一致期望，所以大家可以在這個共同目標下先各自努力，但不要傷感情，不要撕破臉，不要助長民進黨的氣焰與聲勢。一切交給時間，在時機成熟時再謀求共贏方案；如果參選人之間結夥不成，則交給選民決定。時間將做出最好的判斷，提供最好的答案，相信笑到最後的不會是民進黨。