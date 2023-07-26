在國府當年撤退及近些年來兩岸消長的這兩個時間段裡，都有不少人憂心忡忡，怕台灣就將成為歷史中的「南明」，孤懸一隅，終不免走向消亡。

這種比喻有它的依據，其相似之處，是大陸本土／海外孤島的基本態勢。但其中也有太多過度引申的地方，單單就中華民國在台灣已屹立70年，又曾經創建亞洲四小龍的奇蹟，許多文化的保存與發揚還堪稱華人世界的標竿，在當前的世界經濟體系中又占有一席地位，這種種都與僻處一隅或流亡海外的「南明」有天淵之別。

然而，這個比喻倒可以提醒我們，當年帳面上擁有百萬軍隊的「南明」弘光帝為何會打不過只有十幾萬人的清軍，且在短短1年內就亡了，其中的原因固多，但關鍵就在「南明」幾乎將重要的精力都花在了內鬥之上。

「南明」共歷弘光、隆武、魯監國、紹武、永曆等幾任皇帝。弘光朝最先的內鬥在江北四鎮一幫人身上，鬧到史可法都不得不「自請督師江左」，但最後也只能嘆到「為今之計，唯有斬四鎮悍將之頭，事方可成。」

弘光朝亡後，福建的隆武政權和浙南的魯監國，又為了爭正統而出現更大的矛盾，紹武與永曆甚至還相互攻伐。

兵員懸殊大，但兵多者卻在這麼短的時間內被兵少者消滅，歷史中還真少見，就因同一朝廷的人已不合，兩個朝廷的整合更不用想，大臣之間的相互挈肘，武將的擁兵跋扈，最終只能覆亡。

但過往的教訓雖說殷鑒不遠，歷史卻是一再的反覆，有人如此形容「南明」，「內鬥雖會亡國，但亡國也還要內鬥」，這樣的情形正可以比諸當前的國民黨。

內鬥在國民黨有其歷史淵源，但當年是打江山的時候，內鬥還不完全是種「內卷」，而在台灣，2000年連戰、宋楚瑜的內鬥，也還可歸因於李登輝的陰謀，且當時政黨還沒輪替過，國民黨多少仍擁有「資本」，但2016、2020大選的兩次大幅度落敗，以及民進黨假轉型正義之名的追殺，都已讓國民黨氣如游絲，就快變成可有可無的政黨，坦白說，想奪回政權，原很渺茫，好在老天還是給了機會，遇到民進黨本身的弊案連連，施政不力，又將台灣置於兵凶戰危之地，讓國民黨能再次一搏，但哪想到，這陣子我們看到的，卻是除了內鬥還是內鬥。

當然，會樂於內鬥，正因原來情勢大好。想想，幾個月前侯友宜的民調還處於最高，眼看奪回江山有望，許多人對自己的未來不免有更多想像，於是一連串的內鬥開始，且愈演愈烈。其發展讓人不禁感觸：是不是內鬥已成為國民黨的基因。

而就此，國民黨大陸敗於共產黨之手，台灣敗於民進黨之手，正有其必然，因為兩個對手都是善於運用外在矛盾來解決內在矛盾的，換句話說，它們都擅用大局來統合內部。君不見：民進黨初選之內鬥還真刀刀見骨，但一旦確定人選後，也就炮口一致對外。以此回看國民黨，若真台灣的前途要改變就須下架民進黨，那集中火力進攻對手尚且不及，又哪有工夫整天還在為要不要換參選人而內鬥呢？

侯的民調墊底，當然有他本身的原因，先前對同志的不夠相挺，行事的謹小慎微，政策論述的不夠內行，在在都未能激勵人心，但坦白說，若沒有內鬥，沒有內卷到讓外人看笑話，也不致前此的兵敗如山倒。而原來，作為黨的參選人，他固該扮演領頭羊的角色，但全黨不也該作為他的後盾嗎？

國民黨要贏，就須以「南明」為鑑，一個團體的衰敗，常因「內鬥內行、外鬥外行」，這兩天全代會的場景，多少給支持者帶來了一點希望，但願這真是反轉的開始！

（作者為文化學者）