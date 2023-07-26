國民黨於7月23日召開的全代會，終於上演了侯友宜、韓國瑜十指緊扣入場的大戲，外加碼「漢子、禿子、燕子」再合體的懷舊片段，但票房似乎拉提有限，尤其郭台銘不甘示弱，於同日推出「雖千萬人吾往矣」的擂台戲。雖有些重演他自承2019年因「年輕氣盛」，初選失敗就唾棄國民黨的歹戲，再拖棚的味道，也多少仍干擾侯的票房；再加上代表白色力量，一人撐全黨的民眾黨總統候選人柯文哲，票房近來頗不俗，常居三腳督中的老二，國民黨難免有藍色的憂鬱，不只各方有藍白合的呼聲，黨主席朱立倫也宣稱要推「在野大聯盟」，但藍、白合的起來嗎？

具體一點，包括選舉前結盟來求勝選，及選舉後能談聯合組閣的權位分配，較成熟的民主國家是有例可尋的，但都有一定的制度條件，及歷史演化經驗。

政黨選前結盟最明顯的案例是法國，其小黨甚多，但大抵沿著左、右兩大意識形態來組成，並形成左右兩大陣營，通常在總統選舉前一定形成聯盟，選後也會由國會中佔多數的政黨聯盟組成內閣。

因法國的總統比國會早選1個月，勝選總統的「衣尾效應」，常能護送他所屬的政黨聯盟，獲得國會多數席次來組閣，也就比較不需要再進行選後組聯合內閣的協商。法國的政黨合作，屬於選前就談定的，所以能成就，主要是法國選舉制度無論是國會議員，或總統，都係兩輪決選，第一輪都可參加，小黨也願一試，但只有過50%才可當選，沒人過半，就再依第一輪的前二名決選，過半的一名才能當選，逼使政黨要選前協商談合作。

政黨選後談判組聯合內閣的經典案例是德國，其政黨通常有6個左右，主要也是以左、右意識形態來區隔，因沒有任何政黨可以單一過半組閣，慣例上國會大選結束後，由相對較多數的政黨黨魁召集，尋求意識形態或政策理念相近，或席次適合、加起來可過半的政黨來協商組閣，討論時間可長達數月，但形成後要簽合作契約，以為執政的方針。

而德國政黨會在選後談合作，主要是選舉制度以「政黨」為中心，選民有兩票，一票投政黨，一票投候選人，且政黨票的比數，不僅決定政黨推薦名單的人數，也決定政黨在國會中的總席次比，所以政黨在選前無誘因談合作，但因難有政黨過半，選後有強大合作組閣的動力，尤其德國內閣就是權力中心，兵家必爭。

台灣的藍、白要合，選前沒有如法國的二輪決選制，卻有如德國的兩票制，政黨票至少決定不分區34席中的分配比，如民眾黨現就有5席，怎麼捨得淡化政黨頭銜來配合？國民黨更不用說了。就選後而言，行政院是憲法上的權力中心，雖然歷來總統因有直接任命行政院長權，會插手干預，但法律上的總統權力就是外交國防軍事兩岸等，其實值得政黨花心力重振行政院。

所以「藍、白」要如何合呢？選前總統層級恐怕還是得回歸「兄弟登山，各自努力」，選到最後，再機動調整；立委層級倒是可視情況而浮動，如藍、白艱困選區合作推一人；藍優勢選區，白配合；白優勢選區，藍配合。倒是選後，藍、白組執政聯盟，很值得思考、想像或規畫。

（作者為國立中山大學政治所榮譽教授）