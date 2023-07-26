針對近日國民黨2024總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜等人對民進黨提出批評，民進黨總統參選人賴清德斥為「認知作戰」，民進黨祕書長許立明認為民進黨遭到了毀滅性的不實指控，立委暨發言人林楚茵也稱，侯、韓的指控「毫無根據」。

在野黨對執政黨提出批評，這是民主國家的日常，民進黨不但完全不面對本身的缺失，還汙衊批評的意見。賴清德作為副總統，也是執政團隊的一員，竟指控批評的言論是假訊息，目的是要發動認知作戰。賴清德真是昧於現實、一派胡言。

侯友宜與韓國瑜日前炮轟民進黨是「貪汙腐敗、謀財害命」，林楚茵居然表示，民進黨執政以來，清廉指數很高，並沒有出現重大貪腐事件，結果引發網友大酸。前總統陳水扁早已是國際認證的貪腐總統，2016年2月，《紐約時報》公布世界貪汙領袖，陳水扁也被提及；在此之前，陳水扁已遭國際洗錢防制組織艾格蒙通報並揭露其貪腐。

此外，蔡英文執政以來，遠的不說，民進黨高官、民代捲入im.B詐騙集團案、台南光電88槍擊案、封存30年的高端採購案等，黑幕重重早令國人不滿；民進黨仗著特偵組已廢，調查困難，竟敢大剌剌吹牛執政後沒有重大貪腐，真是無恥至極。

如果外界的批評都是假消息，蔡政府執政完美、沒有瑕疵，那麼為什麼不願見到賴清德當選的民意始終高居6成以上？民進黨執政惹人嫌是基本面的問題，不是要求民代和參選人做「加強論述」這種技術面的補破網能夠扭轉過來的。

如果民進黨繼續逃避問題毫不反省，2024下架民進黨的民意將蔚為主流、沛然難禦。