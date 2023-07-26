正當國民黨全代會甫通過侯友宜代表參選總統，全力營造侯韓相擁破冰，「漢子、禿子、燕子」再合體的大團結場面之際，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰卻在節目上放炮膛炸，小刀狂揮，炸的和刺的全是自家人；不僅對黨主席朱立倫所提的「執政大聯盟」公開質疑「不清楚那是什麼」，又點名批判立委參選人羅智強「看不起他在安全選區還搞把戲」。金溥聰令外界錯愕不已的表現，只能用「莫名其妙、霸道專橫、火上加油、徒增內亂」來形容。

炮轟藍營精銳 自損戰力

金溥聰或許對國民黨723全代會挺過「換侯」風暴深感自豪，但這是全黨上下與廣大支持者理性團結、共同努力下一起衝過難關的結果，並不是金來了以後因他個人始能完成。而且即使如此，侯友宜民調老三的地位迄未提升，在此之前乃至之後，結合在野力量才有擊敗民進黨的機會，早就是台灣社會多數人的認知，怎料到了金溥聰嘴裡竟然就成了「愚蠢」、「自洩談判底牌」、「長他人志氣」？相對來看，金對明擺著的現實卻裝看不見、把多數人當笨蛋的說法，難道不更是色厲內荏、自己騙自己的阿Q心態嗎？

包括「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「政黨輪替大聯盟」，到「執政大聯盟」乃至「聯合政府」，從朱立倫、柯文哲到羅智強和藍營諸多人士都提出過類似的口號，其核心訴求便是「下架民進黨」。之前羅智強提出「政黨輪替是高於一切的最高價值」後，由於選前若柯文哲的民調聲勢高將可能造成國民黨挺侯無力、甚至選民自動棄保的「洩氣」，因此立遭朱立倫的痛斥和藍營圍剿，羅也很快致歉並抽回此議。

不料事情都已平息一陣子了，金卻又舊事重批，連帶把藍營重量級意見領袖陳長文律師的「決選大聯盟」主張也罵進去，試問有此必要嗎？在許多泛藍支持者為愛國愛台憂心焦慮不已時，對提出不同意見或建議者都要這樣不分背景、輕重、原因，一律否定，全面撲殺嗎？

面對2024總統大選，藍營一開始就陷入整合困難的情勢，前台北市長郝龍斌還苦勸侯友宜以「候選人最小」態度來大團結，但金溥聰針對各種有「換侯」意見的自家人，從對蔡正元、邱毅、鄭麗文等人發出「擠膿包」、「報老鼠冤」的聲討，也引發「小刀只戳自家人」的爭議，現在又加上對羅智強、徐巧芯的批判或質疑，而這些被金小刀列入要開刀整頓的對象，「恰好」都是藍營內外精銳的轟綠重炮手，在侯友宜形勢如此艱困時，需要盡量爭取外援團結猶不足，又怎堪如此自損戰力、不斷樹敵呢？

整合在野勝選 大勢所趨

更詭異且可議的是，強勢的金溥聰不顧外界觀感，對黨主席朱立倫形同「叫板」的表現。其實朱說的是「國民黨重返執政」後將組執政大聯盟，而非選前即組，但即使如此保守的說法，仍然遭到金的質疑，這就不禁令人好奇，難道朱立倫講話也要經過金溥聰同意嗎？誰是黨主席？過去政壇盛傳金的權力有時甚至能凌駕馬英九，難道現在金也是如此對朱？如此一來，夾處其中的侯友宜將何所適從？

在野整合才能勝選已經是大勢所趨，身為侯競辦執行長不思如何擴大支持，卻本末倒置、敵友顛倒，盡對自家人開炮，而且還透露出對在野整合走向的全然否定，如何能夠促進黨內團結與在野整合？金小刀公開反對黨主席的倡議，且事先還未打招呼，顯然是有意為之，如此不管外界聯想、不怕留給外界連朱金侯最核心三角都各懷心思、溝通有礙，怎麼去跟其他人談合作的印象，這場選戰如何打下去，令人細思極恐。

最新民調顯示，金溥聰掌舵選戰近一個月來，侯友宜的支持度仍陷入全面弱化，幾乎沒起色，雖然侯辦的媒體與網路曝光度增加了，但並非主角侯友宜的聲勢增強，而是原應在幕後運籌帷幄、協調整合的金小刀搶盡鋒頭，金句連發，聲量、版面都遠超過主帥。現在原想改變的困境未解，但新的麻煩與爭議已然出現，國民黨與侯友宜對金溥聰的進退去留，真的必須想個清楚、斷個明白。